Pędź do PKO BP. Tą ofertą rozbili bank

Promocja PKO BP

Dzięki promocji posiadacze Konta Oszczędnościowego Plus otrzymają oprocentowane 5 proc. w skali roku przez 90 dni. Co ważne, dotyczy to tylko nowych środków i to do kwoty 250 tys. zł. Promocja trwa do 31 lipca 2025 roku. Do tego dnia można do niej dołączyć, aby przez kolejne 3 miesiące mieć korzystniejsze oprocentowane na rachunku oszczędnościowym.