Piszesz SMS-y? Tego triku pewno nie znasz, a szkoda

Skasuj u wszystkich i zapomnij

Ta nowość zrównuje Wiadomości Google z najważniejszymi konkurentami, zwłaszcza WhatsAppem i Messengerem, gdzie podobna opcja od lat jest standardem. Aby usunąć wiadomość, wystarczy przytrzymać ją palcem, wybrać ikonę kosza i wskazać opcję „usuń dla wszystkich”. Po tej operacji w rozmowie pojawi się informacja, że dana wiadomość została usunięta — daje to uczestnikom czatu pewność, że jej treść nie jest już dostępna na żadnym urządzeniu, nawet jeśli została przez nich wcześniej otwarta

Co istotne, możliwość kasowania jest dostępna tylko w obrębie konwersacji prowadzonych za pomocą protokołu RCS, czyli nowoczesnego standardu komunikacji internetowej, który Google rozwija jako następcę SMS-ów.

Kiedy dotrze ta funkcja do mnie?

Implementacja nowości Google'a realizowana jest etapami. Początkowo dostępna była tylko dla grup wybranych użytkowników w wersji beta, stopniowo trafia jednak do kolejnych użytkowników w oficjalnych, stabilnych wydaniach aplikacji. Pierwsze opinie wskazują, że narzędzie obecnie ogranicza się do czatów grupowych, choć w kodzie aplikacji zaszyte są już opcje usuwania wiadomości także w rozmowach jeden na jeden. Równocześnie Google informuje użytkowników, czy dany komunikat został usunięty, co oznacza transparentność, ale może wpływać na kwestie prywatności.