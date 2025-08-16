Po wielu latach wreszcie to naprawili. Chodzi o ważną funkcję Windowsa

Pierwsza aktualizacja od 6 lat

Tryb ciemny w Windows został wprowadzony w 2016 r. jeszcze przy okazji Windows 10. Ta wyczekiwana funkcja była przez jakiś czas rozwijana, ale nie odświeżał jej Microsoft dawno i trudno było uznać ją za ukończoną. Ostatnie poprawki trybu ciemnego miały miejsce w 2019 roku - dwa lata przed premierą Windows 11. Niektóre elementy systemu operacyjnego nadal wyświetlane są w jasnym motywie - pomimo wybrania trybu ciemnego (np. Eksplorator Plików).

Sytuacja teraz jednak ulega zmianie i najnowsze testowe wersje Windows 11 wprowadzają ciemne akcenty interfejsu Windows dla operacji takich, jak kopiowanie i kasowanie plików, jak również modyfikacja pozwoleń dostępu dla plików. To małe, ale bardzo potrzebne kroki, aby ujednolicić wygląd systemu. Wiele klasycznych funkcji Windowsa, w tym okienko "Uruchom", edytor rejestru, zasady grupy itp. nadal jest wyświetlana wyłącznie w trybie jasnym i nie ma ciemnego odpowiednika.