Mógł zarobić miliardy, ale nie chciał. Wozniak o tym, co ważne w życiu

Ufundowałem wiele ważnych muzeów i kolektywów artystycznych w San Jose - tam gdzie się urodziłem, a nawet doczekałem się ulicy ze swoim imieniem [...]. Zajmuje się wystąpieniami publicznymi i przez 20 lat zarobiłem na tym około 10 milionów dolarów i kilka domów. [...] Zarabiam na mojej pracy i płacę 55 proc. podatków. Uważam się za najszczęśliwszą osobę na Ziemi. W życiu nigdy nie chodziło mi o żadne osiągnięcia, ale o Szczęście, czyli liczba Uśmiechów po odjęciu od niej liczby Zmartwień. Takie właśnie wypracowałem podejście do życia w wieku 18-20 lat i nigdy nie zdradziłem moich ideałów.