Szukasz etui na Nintendo Switch 2? Podpowiadamy, jak wybrać najlepsze

Nintendo Switch 2 to konsola wyjątkowa z co najmniej kilku powodów. Przede wszystkim jednak dlatego, że możemy ją bez problemu zabrać ze sobą i pograć w ulubione gry wszędzie tam, gdzie nogi nas poniosą. Nie mówię, że z PlayStation czy Xboksem byłoby to całkowicie niemożliwe, ale no… na pewno wymagałoby to odrobinę więcej wysiłku.

Tak czy inaczej zmierzam do tego, że sprzęt Japończyków to konsola przenośna i warto z tego korzystać. Żeby jednak zrobić to bezpiecznie, wypadałoby mieć do niego jakieś etui. No i tu pojawia się problem, bo opcji na rynku jest sporo i łatwo się w tym wszystkim pogubić. Które sprawdzi się najlepiej? Na co zwracać uwagę przy zakupie? No i jak wybrać model najlepiej dopasowany do własnych potrzeb?

Sporo pytań, na które warto sobie odpowiedzieć przed wycieczką do sklepu. Dlatego postanowiliśmy Wam nieco pomóc i nieco doradzić, wybierając najlepsze propozycje z oferty firmy YAXO.

Ochrona przede wszystkim

W dużym skrócie, etui na Nintendo Switch 2 można podzielić na dwie kategorie: ochronne case’y oraz dedykowane torby. Te pierwsze sprawdzą się w sytuacji, kiedy zależy nam przede wszystkim na zabezpieczeniu konsoli, np. na czas transportu w plecaku lub kiedy nieużywana leży w szufladzie. Projektowane są w taki sposób, by nie zajmować za dużo miejsca, a jednocześnie zapewnić jak najwyższy poziom ochrony.

W ofercie firmy YAXO takich case’ów znajdziemy kilka, a główne różnice w ich przypadku sprowadzają się do fasonu oraz zastosowanych materiałów.

YAXO Scutum to wariant najbardziej podstawowy. To solidne, usztywnione etui z wodoodporną powłoką oraz przegródkami na karty z grami i akcesoria. Wygląd to utylitaryzm w najczystszej postaci – ot, czarny materiał z wyprofilowanymi elementami na kształt obudowy konsoli. To sprzęt, który ma uchronić naszego Switcha przed upadkiem i jestem prekonany, że sobie z tym zadaniem poradzi. Cała reszta to dodatek.

Warto natomiast wspomnieć, że YAXO Scutum jest kompatybilny nie tylko z Nintendo Switch 2, ale także z pierwszą generacją. Jeśli więc cały czas korzystacie z pierwszej generacji „Pstryczka” lub z wersji OLED, to także będzie doskonałym wyborem.

Jeśli szukacie czegoś, co nadal uchroni konsolę, ale będzie się prezentowało nieco bardziej atrakcyjnie, to dobrą opcją będzie YAXO Tahoe. Szare wykończenie akcesorium prezentuje się dużo lepiej niż to w modelu Scutum, a do tego case sam w sobie jest nieco smuklejszy, dzięki czemu będzie zajmował mniej miejsca w plecaku. Generalnie jednak nadal dostajemy akcesorium, które spokojnie uchroni Switcha przed upadkiem albo wylaną na niego szklanką wody.

YAXO Nawaho idzie natomiast w nieco innym kierunku. To masywny case, w którym bezpieczeństwo jest stawiane absolutnie na pierwszym miejscu. Widać to chociażby w tym jak wyprofilowano obudowę wokół analogów i przycisków konsoli. W razie nieszczęśliwego wypadku to jedne z bardziej podatnych na uszkodzenie elementów urządzenia. Dodatkowy bufor, który dostajemy w YAXO Nawaho, znacząco to ryzyko ogranicza.

Pojemne i praktyczne

Druga kategoria to dedykowane torby, w których przetransportujemy konsolę, a często także wszystkie niezbędne akcesoria. Tutaj różnice między poszczególnymi etui są dużo większe, także mamy dużo większe pole do manewru, jeśli chodzi o szukanie akcesorium idealnie dopasowanego do naszych potrzeb.

Przykładowo, YAXO Kaddo to niewielka saszetka typu „nerka” zakładana na pasek. Gabarytami idealnie mieści Switcha 2 oraz kilka innych drobiazgów, np. słuchawki czy portfel. W sam raz, jeśli chcemy gdzieś wyskoczyć z konsolą, ale bez zakładania wielkiego plecaka. Ba, nawet jak nie planujemy zabierać Switcha, nadal sprawdzi się jako poręczna torba do chodzenia po mieście.

Jeśli zamiast tego wolelibyście coś zakładanego na ramię, to jest YAXO Huron. To odrobinę większe etui, które oprócz konsoli pomieści spory zestaw akcesoriów. W środku znajdziemy m.in. miejsce na zestaw ulubionych kartów z grami, a specjalna przegródka na Switcha jest zabezpieczona rzepem, dzięki czemu wszystko stabilnie trzyma się na swoim miejscu.

No i nie musimy się obawiać, jeśli w trakcie wypadu ze sprzętem złapie nas deszcz – zastosowana tkanina oraz zamki są wodoodporne. Prywatnie to zresztą chyba moje ulubione etui z oferty YAXO – pojemne, przemyślane i bardzo praktyczne.

YAXO Tohono to natomiast waga ciężka: duża torba, która świetnie sprawdzi się nie tylko w parze ze Switchem 2, ale także innymi przenośnymi konsolami, w tym np. Steam Deckiem czy Lenovo Legion Go S. Miejsca w środku jest naprawdę dużo, a o to, żeby można je było sensownie wykorzystać, dba zmyślny system regulowanych przegródek. Z kolei o bezpieczeństwo sprzętu zadba solidna wodoodporna tkanina z recyklingu i wyściółka z pianki EVA.

Najfajniejsze w YAXO Tohono jest jednak to, że tak na dobrą sprawę wcale nie musimy w nim nosić konsoli. To po prostu praktyczna torba, która sprawdzi się w wielu różnych sytuacjach. Przykładowo, sam widzę ją w roli kompaktowej torby fotograficznej albo niewielkiej saszetki na dalsze wyjazdy. Opcji jest sporo, jedynym ograniczeniem jest tak naprawdę wyobraźnia.

Idealne etui na Nintendo Switch 2

W tym miejscu wypadałoby sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie właściwie jest to najlepsze etui dla Nintendo Switch 2. Rzecz w tym, że nie ma jednej dobrej odpowiedzi, bo wszystko zależy od tego, na czym nam zależy. Przykładowo, osoba, która szuka czegoś zgrabnego, ale wytrzymałego, prędzej wybierze YAXO Tahoe zamiast YAXO Tohono. To drugie wygra jednak w przedbiegach, jeśli naszym głównym priorytetem miałaby być uniwersalność.

Myślę jednak, że po lekturze tego tekstu każdy wie mniej więcej, jakie opcje ma do wyboru i czego tak właściwie szuka. Jedno jest pewne – w ofercie marki YAXO bez problemu znajdziecie etui skrojone perfekcyjnie na Wasze potrzeby.