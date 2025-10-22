Sprzęt

Intel Arrow Lake Refresh ze szczegółami. Śmierdzi spalenizną

Nie ma tutaj co owijać w bawełnę - dostaniemy odgrzewane kotlety. Największa zmiana dotyczy raptem jednego modelu, a w przypadku reszty to kosmetyka.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 18:18
0
Intel szykuje się powoli do premiery kolejnych procesorów dla komputerów stacjonarnych, czyli rodziny Arrow Lake Refresh. Jak sama nazwa sugeruje będzie to tylko odświeżenie aktualnej oferty, a nie prawdziwa rewolucja - na to poczekamy do generacji Nova Lake. Mimo wszystko w sieci pojawiły się nowe informacje dotyczące specyfikacji i wydajności.

Premiera nastąpi prawdopodobnie podczas targów CES 2026

Seria będzie nosić nazwę Intel Core Ultra 200S Plus, a procesory zachowają kompatybilność z obecnymi platformami wyposażonymi w gniazdo LGA 1851. W jej ramach pojawią się przynajmniej trzy modele - flagowy Core Ultra 9 290K Plus, średni Core Ultra 7 270K PlusCore Ultra 5 250K Plus.

Drugi z wymienionych zagościł już w bazie Geekbench. Wiemy więc, że Intel Core Ultra 7 270K Plus zaoferuje 24 rdzenie i 24 wątki z taktowaniem do 5,5 GHz i 36 MB pamięci podręcznej. To zauważalnie więcej niż poprzednik, który posiada 20 rdzeni i 20 wątków, zegar do 5,4 GHz i "tylko" 30 MB.

Intel Arrow Lake Refresh ze szczegółami. Śmierdzi spalenizną

Pierwsze testy wskazują na 3205 punktów dla wydajności jednowątkowej i 22 206 dla zadań wielowątkowych. Dla porównania Intel Core Ultra 7 265K notuje w tym samym benchmarku około 3067 i 20 654 punktów, a aktualny czempion - Intel Core Ultra 9 285K - kolejno 3215 i 22 720 punktów.

W przypadku Core Ultra 9 290K Plus i Core Ultra 5 250K Plus brak jeszcze tak szczegółowych informacji. Zakłada się jednak zachowanie liczby rdzeni, a tylko zwiększenie taktowań - tak jak w przypadku Raptor Lake Refresh. Czyli nowy flagowiec nadal będzie oferował tylko 24 rdzenie i 24 wątki.

Podczas niedawnego Intel Technology Tour US 2025 Niebiescy twierdzili, że Intel Arrow Lake Refresh trafi na rynek w przyszłym roku. Można więc zakładać, że premiera nastąpi podczas CES 2026 w Las Vegas (USA).

telepolis
Zródła zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak
Źródła tekstu: Benchleaks, Wccftech, oprac. własne