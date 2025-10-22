Intel Arrow Lake Refresh ze szczegółami. Śmierdzi spalenizną

Intel szykuje się powoli do premiery kolejnych procesorów dla komputerów stacjonarnych, czyli rodziny Arrow Lake Refresh. Jak sama nazwa sugeruje będzie to tylko odświeżenie aktualnej oferty, a nie prawdziwa rewolucja - na to poczekamy do generacji Nova Lake. Mimo wszystko w sieci pojawiły się nowe informacje dotyczące specyfikacji i wydajności.

Premiera nastąpi prawdopodobnie podczas targów CES 2026

Seria będzie nosić nazwę Intel Core Ultra 200S Plus, a procesory zachowają kompatybilność z obecnymi platformami wyposażonymi w gniazdo LGA 1851. W jej ramach pojawią się przynajmniej trzy modele - flagowy Core Ultra 9 290K Plus, średni Core Ultra 7 270K Plus i Core Ultra 5 250K Plus.

Drugi z wymienionych zagościł już w bazie Geekbench. Wiemy więc, że Intel Core Ultra 7 270K Plus zaoferuje 24 rdzenie i 24 wątki z taktowaniem do 5,5 GHz i 36 MB pamięci podręcznej. To zauważalnie więcej niż poprzednik, który posiada 20 rdzeni i 20 wątków, zegar do 5,4 GHz i "tylko" 30 MB.

Pierwsze testy wskazują na 3205 punktów dla wydajności jednowątkowej i 22 206 dla zadań wielowątkowych. Dla porównania Intel Core Ultra 7 265K notuje w tym samym benchmarku około 3067 i 20 654 punktów, a aktualny czempion - Intel Core Ultra 9 285K - kolejno 3215 i 22 720 punktów.

W przypadku Core Ultra 9 290K Plus i Core Ultra 5 250K Plus brak jeszcze tak szczegółowych informacji. Zakłada się jednak zachowanie liczby rdzeni, a tylko zwiększenie taktowań - tak jak w przypadku Raptor Lake Refresh. Czyli nowy flagowiec nadal będzie oferował tylko 24 rdzenie i 24 wątki.