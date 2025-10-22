BLIK nie zadziała, przelewy także. Szykuj się na 25 października

ING Bank Śląski - przerwa 25-26 października

Banki często ogłaszają przerwy w działaniu podczas weekendu. I robią to głównie podczas nocy, tak aby jak najmniej przeszkadzać swoim klientom w korzystaniu ze swoich usług. Tak jest też i tym razem. Bank poinformował w oficjalnym komunikacie o konieczności przeprowadzenia prac serwisowych i zaznaczył dokładnie co i w jakich godzinach przestanie działać.

Dalsza część tekstu pod wideo

W nocy z soboty na niedzielę (25/26 października 2025) od 23:00 do 6:00 planujemy prace serwisowe. W tym czasie wystąpią czasowe utrudnienia w korzystaniu z naszych usług. Przepraszamy za utrudnienia. czytamy w komunikacie ING na stronie banku.

Przerwa nocna w ING Bank Śląski. Co przestanie działać?

Okazuje się, że w czasie trwania prac nie skorzystamy z:

systemu bankowości internetowej Moje ING oraz aplikacji mobilnej Moje ING Mobile

płatności BLIK

bankomatów i wpłatomatów

systemu bankowości internetowej ING Business i jego wersji mobilnej

przelewów ekspresowych

płatności internetowych za pomocą Płać z ING, oraz tych z dodatkowym uwierzytelnieniem 3DSecure

Klientom banku nie uda się także w tym czasie zamówić produktów w Moim ING takich jak pożyczki, czy konta oszczędnościowe.