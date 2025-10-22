Płatności bezgotówkowe

BLIK nie zadziała, przelewy także. Szykuj się na 25 października

Warto przygotować się na kolejną, zaplanowaną przerwę, w działalności banku ING Bank Śląski. Bank właśnie poinformował swoich klientów, że w trakcie jej trwania nie będą działały niektóre płatności oraz usługi w bankowości mobilnej.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 15:24
ING Bank Śląski - przerwa 25-26 października

Banki często ogłaszają przerwy w działaniu podczas weekendu. I robią to głównie podczas nocy, tak aby jak najmniej przeszkadzać swoim klientom w korzystaniu ze swoich usług. Tak jest też i tym razem. Bank poinformował w oficjalnym komunikacie o konieczności przeprowadzenia prac serwisowych i zaznaczył dokładnie co i w jakich godzinach przestanie działać. 

W nocy z soboty na niedzielę (25/26 października 2025) od 23:00 do 6:00 planujemy prace serwisowe. W tym czasie wystąpią czasowe utrudnienia w korzystaniu z naszych usług. Przepraszamy za utrudnienia.

czytamy w komunikacie ING na stronie banku. 

Przerwa nocna w ING Bank Śląski. Co przestanie działać? 

Okazuje się, że w czasie trwania prac nie skorzystamy z:

  • systemu bankowości internetowej Moje ING oraz aplikacji mobilnej Moje ING Mobile
  • płatności BLIK
  • bankomatów i wpłatomatów
  • systemu bankowości internetowej ING Business i jego wersji mobilnej
  • przelewów ekspresowych
  • płatności internetowych za pomocą Płać z ING, oraz tych z dodatkowym uwierzytelnieniem 3DSecure

Klientom banku nie uda się także w tym czasie zamówić produktów w Moim ING takich jak pożyczki, czy konta oszczędnościowe. 

Bank prosi swoich użytkowników, aby w miarę możliwości, zrobili wszystkie niezbędne transakcje w innym terminie. Oczywiście, w przypadku potrzeby zastrzeżenia karty będzie to można zrobić w każdym momencie, bez względu na trwające prace serwisowe. 

telepolis
bank ing banki ing bank śląski ING BankMobile problem z bankomatem ing ing bank ING Bank Śląski prace techniczne ING Bank Śląski przerwa
Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl
Źródła tekstu: ing.pl