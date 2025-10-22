BLIK nie zadziała, przelewy także. Szykuj się na 25 października
Warto przygotować się na kolejną, zaplanowaną przerwę, w działalności banku ING Bank Śląski. Bank właśnie poinformował swoich klientów, że w trakcie jej trwania nie będą działały niektóre płatności oraz usługi w bankowości mobilnej.
ING Bank Śląski - przerwa 25-26 października
Banki często ogłaszają przerwy w działaniu podczas weekendu. I robią to głównie podczas nocy, tak aby jak najmniej przeszkadzać swoim klientom w korzystaniu ze swoich usług. Tak jest też i tym razem. Bank poinformował w oficjalnym komunikacie o konieczności przeprowadzenia prac serwisowych i zaznaczył dokładnie co i w jakich godzinach przestanie działać.
W nocy z soboty na niedzielę (25/26 października 2025) od 23:00 do 6:00 planujemy prace serwisowe. W tym czasie wystąpią czasowe utrudnienia w korzystaniu z naszych usług. Przepraszamy za utrudnienia.
Przerwa nocna w ING Bank Śląski. Co przestanie działać?
Okazuje się, że w czasie trwania prac nie skorzystamy z:
- systemu bankowości internetowej Moje ING oraz aplikacji mobilnej Moje ING Mobile
- płatności BLIK
- bankomatów i wpłatomatów
- systemu bankowości internetowej ING Business i jego wersji mobilnej
- przelewów ekspresowych
- płatności internetowych za pomocą Płać z ING, oraz tych z dodatkowym uwierzytelnieniem 3DSecure
Klientom banku nie uda się także w tym czasie zamówić produktów w Moim ING takich jak pożyczki, czy konta oszczędnościowe.
Bank prosi swoich użytkowników, aby w miarę możliwości, zrobili wszystkie niezbędne transakcje w innym terminie. Oczywiście, w przypadku potrzeby zastrzeżenia karty będzie to można zrobić w każdym momencie, bez względu na trwające prace serwisowe.