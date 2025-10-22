Problem dotyczy już co piątego klienta. A połowa Polaków się wstydzi

Co piąty z nas padł ofiarą scamu

Scam, czyli popularne oszustwo mające na celu wyłudzenie pieniędzy, danych osobowych lub innych korzyści, za pośrednictwem internetu lub telefonu, stał się w ostatnim czasie niezwykle skutecznym źródłem zarobków dla oszustów. Najnowsze badanie, zrealizowane na zlecenie VeloBanku mówi wyraźnie o tym, że aż 18% z nas padło ofiarą scamu.

Dalsza część tekstu pod wideo

I to nie tylko straty finansowe bolą najbardziej. Pokrzywdzeni cierpią także w wymiarze emocjonalnym. Aż połowa z ofiar stwierdziła, że odczuwała duży wstyd, związany z byciem oszukanym.

Oszuści wcale nie atakują jedynie seniorów

Wśród osób, które deklarują, że padły choć raz ofiarą scamu, dominującą grupę stanowią osoby w wieku od 25 do 34 lat (27%). Co ciekawe, najrzadziej skutków tego typu przestępstwa doświadczali ludzie w wieku 55 lat lub więcej. Częściej też pokrzywdzonymi stawali się mieszkańcy miast do 20 tysięcy mieszkańców, niż osoby zamieszkujące aglomeracje powyżej 500 tysięcy ludzi.

A jednak to my się wstydzimy, nie oszuści

Badanie VeloBanku jest o tyle odkrywcze, że ujawnia niepokojący fakt powiązany z poczuciem wstydu, które dotyka osoby oszukane.

Z badania zrealizowanego z okazji Miesiąca Cyberbezpieczeństwa wynika, że bycie oszukanym to również rysa na naszej psychice, związana z silnym przeżyciem emocjonalnym np. wstydem, które bywją nieodłącznymi skutkami takich sytuacji. wyjaśnia Małgorzata Górska, Dyrektorka Departamentu HR, psycholożka i psychotraumatolożka.