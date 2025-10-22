Problem dotyczy już co piątego klienta. A połowa Polaków się wstydzi
Najnowszy raport VeloBanku nie pozostawia złudzeń - co piąty Polak padł ofiarą scamu. Raport ujawnił także przykry fakt, że połowa pokrzywdzonych wstydzi się, że dała się zmanipulować i oszukać.
Co piąty z nas padł ofiarą scamu
Scam, czyli popularne oszustwo mające na celu wyłudzenie pieniędzy, danych osobowych lub innych korzyści, za pośrednictwem internetu lub telefonu, stał się w ostatnim czasie niezwykle skutecznym źródłem zarobków dla oszustów. Najnowsze badanie, zrealizowane na zlecenie VeloBanku mówi wyraźnie o tym, że aż 18% z nas padło ofiarą scamu.
I to nie tylko straty finansowe bolą najbardziej. Pokrzywdzeni cierpią także w wymiarze emocjonalnym. Aż połowa z ofiar stwierdziła, że odczuwała duży wstyd, związany z byciem oszukanym.
Oszuści wcale nie atakują jedynie seniorów
Wśród osób, które deklarują, że padły choć raz ofiarą scamu, dominującą grupę stanowią osoby w wieku od 25 do 34 lat (27%). Co ciekawe, najrzadziej skutków tego typu przestępstwa doświadczali ludzie w wieku 55 lat lub więcej. Częściej też pokrzywdzonymi stawali się mieszkańcy miast do 20 tysięcy mieszkańców, niż osoby zamieszkujące aglomeracje powyżej 500 tysięcy ludzi.
A jednak to my się wstydzimy, nie oszuści
Badanie VeloBanku jest o tyle odkrywcze, że ujawnia niepokojący fakt powiązany z poczuciem wstydu, które dotyka osoby oszukane.
Z badania zrealizowanego z okazji Miesiąca Cyberbezpieczeństwa wynika, że bycie oszukanym to również rysa na naszej psychice, związana z silnym przeżyciem emocjonalnym np. wstydem, które bywją nieodłącznymi skutkami takich sytuacji.
Aż 52% ankietowanych przyznało, że odczuwało wstyd wobec osób bliskich lub policji, z racji tego, że dali się nabrać oszustom i stracili środki finansowe. Taką odpowiedź częściej wskazywały kobiety (54%) niż mężczyźni (49%). Co ciekawe, największy wstyd do tego, aby przyznać się, że padli ofiarą oszustwa odczuwali ci najmłodsi - osoby w wieku od 18 do 24 lat.