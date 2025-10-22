Apple ciężko pracuje, abyś mógł wygodnie przejść na Androida

Co więcej, zmieni się to w obydwie strony. A to dzięki Apple AppMigrationKit, czyli zestawowi narzędzi deweloperskich, które mają jeden cel: przenosić dane aplikacji między systemami. Opcja ta wedle doniesień będzie dostępna z iOS 26.1 i iPadOS 26.1. Zasada jest prosta: wszystkie aplikacje zgodne z AppMigrationKit będą w stanie importować i eksportować dane aplikacji przy zmianie platformy.

Apple AppMigrationKit

Oczywiście o ile deweloperzy zintegrują swoją aplikację z tym zestawem narzędzi. Warto tu dodać, że AppMigrationKit ma działać tylko między iOS a innym systemem zewnętrznym, a nie iOS i iOS. Wiadomo jednak, że mowa jest tu głównie o Androidzie. Co więcej, podobne narzędzie ma być opracowywane także przez Google.