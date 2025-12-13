Google utrudnia życie użytkownikom. Ważna funkcja znika ze Sklepu Play

Google utrudnia życie użytkownikom

Do tej pory, jeśli aktualizacja systemowej aplikacji (np. Zdjęcia Google, Android Auto lub Pixel Camera) powodowała błędy lub wprowadzała niechciane zmiany w interfejsie, użytkownik mógł wejść do Sklepu Play i po prostu kliknąć przycisk „Odinstaluj”. Powodowało to usunięcie wszystkich pobranych aktualizacji i przywrócenie aplikacji do wersji fabrycznej.

W najnowszej wersji Sklepu Play (oznaczonej numerem 49.1.32-31) przycisk ten zniknął. Zamiast niego dostępna jest jedynie opcja "Otwórz". Oznacza to, że z poziomu sklepu nie da się już zarządzać aplikacjami systemowymi, a więc usuwać niechciane aktualizacje.

Jak teraz cofnąć aktualizację aplikacji systemowej?

Choć Google usunął skrót w sklepie, funkcja nie zniknęła z systemu całkowicie. Proces jest jednak dłuższy i wymaga przebicia się przez ustawienia telefonu. Jeśli chcesz odinstalować aktualizację aplikacji systemowej, to musisz:

Wejść w Ustawienia telefonu.

Wybierać sekcję Aplikacje i kliknąć Wyświetl wszystkie aplikacje.

Znaleźć na liście aplikację systemową, którą chcesz naprawić (np. Zdjęcia).

Na ekranie informacji o aplikacji dotknąć menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu.

Wybierać opcję „Odinstaluj aktualizacje”.