Google utrudnia życie użytkownikom. Ważna funkcja znika ze Sklepu Play
Google postanowił utrudnić użytkownikom Androida odinstalowywanie niektórych aplikacji oraz aktualizacji. Zmiana została wprowadzona po cichu i może okazać się irytująca dla wielu osób.
Google utrudnia życie użytkownikom
Do tej pory, jeśli aktualizacja systemowej aplikacji (np. Zdjęcia Google, Android Auto lub Pixel Camera) powodowała błędy lub wprowadzała niechciane zmiany w interfejsie, użytkownik mógł wejść do Sklepu Play i po prostu kliknąć przycisk „Odinstaluj”. Powodowało to usunięcie wszystkich pobranych aktualizacji i przywrócenie aplikacji do wersji fabrycznej.
W najnowszej wersji Sklepu Play (oznaczonej numerem 49.1.32-31) przycisk ten zniknął. Zamiast niego dostępna jest jedynie opcja "Otwórz". Oznacza to, że z poziomu sklepu nie da się już zarządzać aplikacjami systemowymi, a więc usuwać niechciane aktualizacje.
Jak teraz cofnąć aktualizację aplikacji systemowej?
Choć Google usunął skrót w sklepie, funkcja nie zniknęła z systemu całkowicie. Proces jest jednak dłuższy i wymaga przebicia się przez ustawienia telefonu. Jeśli chcesz odinstalować aktualizację aplikacji systemowej, to musisz:
- Wejść w Ustawienia telefonu.
- Wybierać sekcję Aplikacje i kliknąć Wyświetl wszystkie aplikacje.
- Znaleźć na liście aplikację systemową, którą chcesz naprawić (np. Zdjęcia).
- Na ekranie informacji o aplikacji dotknąć menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu.
- Wybierać opcję „Odinstaluj aktualizacje”.
Cofanie aktualizacji to często jedyny ratunek, gdy nowa wersja jakiejś aplikacji systemowej zawiera błędy, powoduje drenaż baterii lub wprowadza zmiany w obsłudze, które nie odpowiadają użytkownikowi. Decyzja Google o ukryciu tej opcji głębiej w menu ustawień jest krokiem w stronę utrudnienia użytkownikom kontroli nad własnym urządzeniem. Wielu to się nie spodoba.