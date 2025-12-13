Biedronka ma prezent, za który ona cię nie wyklnie. Dyson może się schować

Dyson to elegancja miss Rosji ze złotym zębem na przedzie

Pewnie już dostałeś ten podprogowy przekaz "Dyson... Dyyyyyson". Może, nawet gdy śpisz ona trzyma Twój telefon i wypowiada w koło różne hasła, z nadzieją, że mikrofon złapie i zaatakuje cię jakaś reklama, domyślisz się i kupisz. No i jesteś w końcu na stronie Dysona, by zobaczyć, o co w ogóle chodzi. Wtem, uderza cię nagle tęcza w potylicę.

Dalsza część tekstu pod wideo

Co to ma być? Aż scrollujesz na górę, by sprawdzić, czy jesteś na dobrej stronie, bo to bardziej wygląda wyprzedaż klocków Duplo w Smyku niż designerski sprzęt dla pań. Potem zakładasz okulary i zalewają cię zimne poty... Trzy tysiące za te jarmarczne plastiki? Ależ marketing musiał wydać bilonu, by przekonać tysiące kobiet na całym świecie, że te produkty są ładne. A gdy ty chcesz wstawić konsolę do salonu, to podobno za mało stylowa i jest krzyk.

Technologicznie Dyson nie jest zły, ale nie jest w tym jedyny, a już zdecydowanie konkurencyjny cenowo

Chociaż finalnie to odkurzacze czy suszarki do włosów, wszystko zaczęło się od implementacji technologii lotniczych w naszym domu. Bezszczotkowe silniki Dysona w suszarkach oferują imponujące 110 tys. obrotów na sekundę, do tego jest pomiar temperatury 40 razy na sekundę, by zapewnić naturalny połysk włosów, a nie palenie ich gorącem.

No i super. Sęk w tym, że suszarka Dreame Pocket Pro oferuje tyle samo obrotów, temperaturę mierzy nawet częściej, bo aż 300 razy na sekundę jest cichutka (do 60 dB, można rozmawiać podczas suszenia) i co chyba najbardziej w tym interesujące — kosztuje zaledwie 349 zł.

Dokładnie tak, sprzęt, który dodatkowo jonizuje wydmuchiwane powietrze dla zamykania łuski włosa (300 milionów jonów ujemnych na cm³), utrzymuje temperaturę do 57 stopni dla ich bezpieczeństwa, oferuje nawet cyrkulacyjne suszenie zimne/ciepłe powietrze, a do tego w zestawie ma dyszę wygładzającą i dyszę do stylizacji oraz etui podróżne ma cenę, jakby od Dysona urwać jedno zero.

Dodajmy do tego, że jest to maleństwo, które nie zajmuje pół łazienki (samo urządzenie waży 300 g), a dla włosów krótkich 40 sekund wystarcza na wysuszenie głowy. No i ta suszarka jest elegancka, to kawał pięknego designu, który będzie ozdobą w łazience, a nie krzykiem desperacji "zobacz, stać mnie na Dysona".