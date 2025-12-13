Użytkownicy Raspberry Pi czekali na to trzy lata. Mały komputerek stanie się kieszonkowy

Klawiatura, zasilanie, ekran. To wszystko sprawia, że mimo swoich małych rozmiarów Raspberry Pi trudno nazwać kieszonkowym komputerem. Zresztą nie po to on powstał. Jednak dzięki projektowi ShaRPiKeebo możemy swobodnie zmieścić malinkę ze wszystkimi niezbędnymi elementami w naszych spodniach. Jedynym, do czego można się przyczepić, to fakt, że mimo sukcesu zbiórki, fani musieli czekać na realizację projektu aż trzy lata.

ShaRPiKeebo

No dobrze: niejedyne. Dostajemy tu 56-klawiszy będących po prostu prostymi przełącznikami. Trudno tu mówić o wygodzie pisania na czymś takim. Przydałaby się nakładka z wyprofilowanymi klawiszami. Sercem urządzenia domyślnie ma być Raspberry Pi Zero W lub Pi Zero 2 W. Oczywiście inne modele z GPIO również będą działały, jednak urządzenie nie zostało zaprojektowane z myślą o nich, więc to zaburzy ergonomię sprzętu.