MSI rozdaje kody na Steam. Zasady akcji są banalnie proste

Firma MSI, czyli tajwański lider na rynku podzespołów komputerowych, laptopów i innego sprzętu dla graczy kusi kolejną promocją. Tym razem mowa o akcji "Empower Your Final Quest", gdzie przy zakupie wybranych produktów dostajemy w pakiecie kod na platformę Steam, który możemy wydać na dowolną grę, dodatki czy akcesoria kosmetyczne (skiny itd.).

W Polsce udział biorą wszystkie największe sklepy

Promocją objęte jest zatrzęsienie płyt głównych z chipsetami Z890 i B860 dla procesorów Intela oraz układami X870, B850 i B840 dla AMD. Oprócz tego mowa o zasilaczach, obudowach wodnych i powietrznych coolerach CPU oraz wentylatorach. Kody na Steam mają wartość od 10 do 100 dolarów. Pełna lista produktów dostępna jest TUTAJ.