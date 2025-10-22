Sprzęt

MSI rozdaje kody na Steam. Zasady akcji są banalnie proste

Chcesz dostać nawet 100 dolarów do wydania na gry? Nie ma sprawy - wystarczy kupić wybrany sprzęt komputerowy i zgłosić się do MSI z dowodem zakupu.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:20
Firma MSI, czyli tajwański lider na rynku podzespołów komputerowych, laptopów i innego sprzętu dla graczy kusi kolejną promocją. Tym razem mowa o akcji "Empower Your Final Quest", gdzie przy zakupie wybranych produktów dostajemy w pakiecie kod na platformę Steam, który możemy wydać na dowolną grę, dodatki czy akcesoria kosmetyczne (skiny itd.).

W Polsce udział biorą wszystkie największe sklepy

Promocją objęte jest zatrzęsienie płyt głównych z chipsetami Z890 i B860 dla procesorów Intela oraz układami X870, B850 i B840 dla AMD. Oprócz tego mowa o zasilaczach, obudowach wodnych i powietrznych coolerach CPU oraz wentylatorach. Kody na Steam mają wartość od 10 do 100 dolarów. Pełna lista produktów dostępna jest TUTAJ.

Akcja potrwa do 31 października 2025 roku. Nagrodę można odebrać dopiero po 14 dniach od zakupu. Udział biorą tylko wybrane sklepy. W Polsce mowa o RTV Euro AGD, Komputronik, Media Expert, Morele.net, Sferis, x-kom oraz oficjalnym sklepie internetowym MSI.

telepolis
Zródła zdjęć: MSI
Źródła tekstu: MSI