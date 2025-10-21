Kupiłeś iPhone’a 17? Uważaj, by nie popełnić tego błędu

Parę tygodni temu do sklepów trafiła kolejna generacja iPhone’ów, a to oznacza, że wielu miłośników marki bez zbędnej zwłoki ruszyło do sklepów. No i generalnie super, bo iPhone 17 to naprawdę fajny sprzęt, niezależnie od tego, na które jego wcielenie się zdecydujecie.

Nie trzeba jednak wiele, żeby z fajnego sprzętu zrobił się nieco mniej fajny przycisk do papieru. Wystarczy chwila nieuwagi, niefortunny upadek i nawet szkło Ceramic Shield pójdzie w drobny mak. Niestety wiele osób popełnia błąd i nie zabezpiecza swojego telefonu przed tego typu incydentami. Część odkłada to w czasie, inni nie chcą oszpecać swojego urządzenia, a jeszcze inni żyją w przekonaniu, że skoro do tej pory nigdy nie zniszczyli smartfona, to nigdy im to nie grozi.

Jaki by powód nie był, wystarczy raz mieć pecha, by posłać kilka tysięcy złotych prosto do piachu. Dosłownie. Na szczęście łatwo się przed tym ochronić. W ofercie marki YAXO pojawiła się cała gama akcesoriów, które uratują Wasze iPhone’y, nawet jeśli grawitacja będzie miała inne plany.

YAXO Aramid Fiber Ultra Slim Case – etui pancerne, a przy tym stylowe

Solidne etui to absolutna podstawa i przy okazji najlepsze zabezpieczenie naszego telefonu. YAXO Aramid Fiber Ultra Slim Case to z kolei przykład plecków, w których dodatkowa ochrona idzie w parze ze stylowym wyglądem.

Mamy do czynienia z minimalistycznym etui wykonanym z włókna aramidowego. To wytrzymały materiał, chroniący obudowę urządzenia przed zarysowaniem i upadkami. Jednocześnie jednak cała konstrukcja jest cienka i bardzo lekka, dzięki czemu nie wpływa negatywnie na komfort korzystania z telefonu.

Osobiście najbardziej podoba mi się tutejsze wykończenie. Po założeniu etui zamiast śliskiego szkła pod palcami mamy gęsty splot, który nie tylko chroni obudowę telefonu przed odciskami palców, ale także poprawia stabilność chwytu. Same plusy.

Oczywiście YAXO Aramid Fiber Ultra Slim Case gwarantuje bezproblemowy dostęp do wszystkich przycisków oraz pełną zgodność z MagSafe. Akcesorium dostępne jest w trzech wersjach kolorystycznych – czarnej, granatowej i zielonej – oraz w wariantach dla wszystkich urządzeń spod szyldu iPhone 17.

YAXO AR Superhard Armor Glass – kompleksowa ochrona wyświetlacza

Warto pomyśleć o dodatkowej ochronie wyświetlacza. Tutaj doskonałym wyborem będzie YAXO AR Superhard Armor Glass, czyli szkło hartowane, zabezpieczające cały front telefonu.

Takie rozwiązanie doskonale chroni nasze urządzenie nie tylko przed stłuczeniem, ale przede wszystkim przed zarysowaniem wyświetlacza. Jeśli zdarza się Wam regularnie nosić telefon w torebce lub kieszeni z kluczami, to pewnie sami doskonale zdajecie sobie sprawę, jak niewiele trzeba, żeby ekran iPhone’a zaczął wyglądać niczym tafla lodowiska po meczu hokeja. Na szczęście z YAXO AR Superhard Armor Glass nie musicie się o to martwić. Nawet jeśli z czasem na szkle pojawi się kilka rysek, jego wymiana jest dużo tańsza i nieporównywalnie łatwiejsza od wymiany całego wyświetlacza.

A skoro już o tym mowa, to warto podkreślić, że proces montażu został przez producenta maksymalnie uproszczony. W zestawie znajdziecie nawet specjalne narzędzie, dzięki któremu nie powinniście mieć problemu z perfekcyjnym dopasowaniem szkła do powierzchni wyświetlacza. Nawet jeśli do tej pory nigdy samemu nie montowaliście tego typu zabezpieczeń, to uwierzcie mi, że tutaj nie ma czego się bać – pewna ręka, trochę ostrożności i Wasz iPhone będzie wyglądał, jakby wyjechał tak prosto z fabryki.

Dodatkowym plusem szkieł YAXO jest powłoka redukująca odblaski, co powinno przełożyć się na doskonałą czytelność w mocnym słońcu. Akcesorium jest dostępne w wersji dla wszystkich wersji iPhone’a 17: zwykłej, Air, Pro oraz Pro Max.

YAXO Rock Armor Glass – dla najbardziej wymagających

Jeśli natomiast uważacie, że standardowe szkło hartowane to dla Was trochę za mało, zawsze jest opcja dla najbardziej wymagających użytkowników – szkło ceramiczne. Tutaj warto wybrać YAXO Rock Armor Glass, które wyróżnia się jeszcze wyższą odpornością na uszkodzenia, ale dodatkowo jest dostępne w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. W sklepach można je znaleźć o ok. 40 procent taniej niż podobne rozwiązania innych producentów.

YAXO Lens Armor Glass – o aparat też warto zadbać

Ale wyświetlacz wyświetlaczem, a jest jeszcze jeden element, który także warto zabezpieczyć, a wiele osób kompletnie o nim zapomina. Mowa o obiektywie aparatu – czy też raczej obiektywach aparatów, bo w większości urządzeń znajdziemy ich kilka. Czysta, niezarysowana powierzchnia aparatu to podstawa, jeśli chcemy robić telefonem zdjęcia dobrej jakości. Tymczasem same obiektywy potrafią być bardzo delikatne, a że wystają zwykle poza obręb obudowy, są też mocno narażone na różne incydenty.

Ot, wystarczy upuścić telefon na chodnik czy położyć na jakimś paprochu i nagle jakość obrazu leci na łeb, niezależnie od tego, ile megapikseli by nie było w specyfikacji. Jak się przed tym ratować? Wystarczy założyć na obiektyw szkło ochronne. Tak, tego typu gadżety także znajdziemy w sklepach, np. pod postacią YAXO Lens Armor Glass.

Szkiełko firmy YAXO to m.in. wysoka twardość rzędu 9H, gwarantująca odporność na większość zarysowań. Oprócz tego akcesorium pokryto powłoką antyrefleksyjną, a przepuszczalność światła wynosi aż 98,5 procent, co oznacza, że akcesorium nie będzie miało negatywnego wpływu na nasze fotografie. Prosty dodatek, a naprawdę warto z niego skorzystać.

Tego typu akcesorium w pierwszej kolejności powinni się zainteresować użytkownicy iPhone’ów 17 Air, gdzie obiektyw aparatu jest wyjątkowo mocno odsłonięty. Noszenie takiego sprzętu bez jakiegokolwiek zabezpieczenia to proszenie się o kłopoty. Generalnie jednak YAXO Lens Armor Glass przyda się każdemu. Na całe szczęście w ofercie producenta znajdziemy warianty przeznaczone na wszystkie wersje iPhone’a 17.

Nie popełnij głupiego błędu, tylko zabezpiecz swojego iPhone’a

Prawda jest taka, że nie ma telefonów niezniszczalnych, a korzystanie z niego bez etui czy szkła na wyświetlaczu to proszenie się o kłopoty. Na całe szczęście akcesoria ochronne firmy YAXO to całkiem sprytny sposób, żeby uchronić swojego iPhone’a 17 przed całą masą nieszczęśliwych wypadków.

Czy warto z tej opcji skorzystać? To już zależy od tego, jak bardzo przeraża Was wizja pajęczynki na pokładzie swojego nowiutkiego telefonu za kilka tysięcy złotych. Nie wiem, jak Wam, ale mnie by było trochę szkoda 😉