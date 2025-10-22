Sony PlayStation 5 zyskało nową, wyjątkowo przydatną funkcję

Posiadacze Sony PlayStation 5 oraz PlayStation 5 Pro dostali właśnie aktualizację oprogramowania z oznaczeniem "25.07-12-20-00". Chociaż lista zmian nie jest długa, to wprowadza ona długo wyczekiwaną i użyteczną funkcję - możliwość sprawdzenia numeru seryjnego konsoli oraz podłączonych kontrolerów z poziomu systemu.

Nowa aktualizacja powinna pobrać się automatycznie (ok. 1,2 GB)

To z pozoru błahe rozwiązanie jest przydatne zarówno w przypadku ewentualnych zgłoszeń gwarancyjnych, jak i zwykłego upewnienia się do kiedy mamy gwarancję. Zwłaszcza, jeśli ktoś posiada sprzęt w zabudowie, schowany za/w szafce TV lub przymocowany na stałe do ściany.

By sprawdzić numer seryjny Sony PlayStation 5 (Pro) należy wejść w "Ustawienia" na głównym ekranie, a następnie System -> Oprogramowanie systemowe -> Informacje o konsoli. W przypadku DualSense interesują nas nieco inne zakładki: Akcesoria -> Ogólne -> Ustawienia zaawansowane. Tam wybieramy "Wyświetl numer seryjny", co działa zarówno w przypadku kontrolerów podłączonych po USB, jak i bezprzewodowo.

Reszta zmian koncentruje się na stabilności całej platformy. Japończycy wymieniają m.in. poprawki wydajności i stabilności systemu operacyjnego; poprawki dla DualSense Edge zwiększające stabilność połączenia czy drobne zmiany w komunikatach systemowych.