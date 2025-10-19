Jeśli korzystasz z Firefoxa, to masz coś ważnego do sprawdzenia

Mozilla zapowiedziała, że dodaje do swojej przeglądarki darmowy VPN. Chociaż cały proces ma potrwać nawet kilka miesięcy, to niektórzy użytkownicy już teraz mogą cieszyć się nowością.

Darmowy VPN

Okazuje się, że Mozilla już teraz zaczęła niektórym użytkownikom udostępniać nowość. Dzieje się to podobno całkowicie losowo, więc trzeba mieć po prostu szczęście. Warto sprawdzić, czy nie mieliście farta. Wszyscy mają cieszyć się darmowy VPN-em w ciągu kilku miesięcy.

VPN ma być całkowicie darmowy, ale jednocześnie z kilkoma ograniczeniami. Przede wszystkim Mozilla twierdzi, że pozwoli na automatyczne łączenie się z najlepszym serwerem blisko nas. To sugeruje, że nie będzie możliwe wybranie serwera i tym samym obejście ograniczeń geolokalizacyjnych, np. żeby mieć dostęp do innej biblioteki Netflixa.

Z drugiej strony darmowy VPN nie ma mieć żadnych ograniczeń zarówno pod kątem ilości przesłanych danych, jak i prędkości. Jeśli będziecie chcieli, to możecie z niego korzystać przez cały czas, całkowicie bez opłat. Oczywiście konieczne będzie zalogowanie się na konto Mozilla.