Myślał, że jest sprytny i uniknie mandatów. Teraz grozi mu 5 lat
Policjanci z Bochni w województwie małopolskim natrafili na nietypowy mechanizm z jednym z samochodów. Pozwalał on na szybką podmianę tablic rejestracyjnych.
Do nietypowego odkrycia doszło w okolicach rynku w Bochni. Policjanci kontrolowali nieprawidłowo zaparkowane samochody. Po kolei sprawdzali ich numery rejestracyjne, aż okazało się, że jedne były podrobione. Jednak to był dopiero początek problemów właściciela.
Ruchome tablice rejestracyjne
W trakcie dokładniejszej kontroli policjanci zauważyli, że tablice nie tylko są podrobione, ale też zostały umieszczone na specjalnym, ruchomym mechanizmie. Z przodu widoczne były podrobione, a z tyłu chowały się prawdziwe, przypisane do tego auta. Właściciel zapewne myślał, że w ten sposób uniknie mandatów.
Właścicielem pojazdu okazał się 25-latek. Policjanci zarekwirowali podrobione tablice, a także ruchomy mechanizm, który pozwalał na ich szybką podmianę. Sprytnemu kierowcy grozi teraz nawet do 5 lat pozbawienia wolności, bo taką maksymalną karę przewidują przepisy za korzystanie z podrobionych tablic.