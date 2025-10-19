Myślał, że jest sprytny i uniknie mandatów. Teraz grozi mu 5 lat

Do nietypowego odkrycia doszło w okolicach rynku w Bochni. Policjanci kontrolowali nieprawidłowo zaparkowane samochody. Po kolei sprawdzali ich numery rejestracyjne, aż okazało się, że jedne były podrobione. Jednak to był dopiero początek problemów właściciela.

Ruchome tablice rejestracyjne

W trakcie dokładniejszej kontroli policjanci zauważyli, że tablice nie tylko są podrobione, ale też zostały umieszczone na specjalnym, ruchomym mechanizmie. Z przodu widoczne były podrobione, a z tyłu chowały się prawdziwe, przypisane do tego auta. Właściciel zapewne myślał, że w ten sposób uniknie mandatów.