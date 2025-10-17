Play ma nowy kanał TV. Czegoś takiego jeszcze nie było

Stargaze to świeże spojrzenie na rozrywkę – programy, które dotąd oglądaliśmy głównie online na smartfonach czy laptopach, teraz można śledzić wygodnie na ekranie telewizora. Na widzów czekają podcasty, vlogi, talk-showy i formaty rozrywkowe tworzone przez najpopularniejszych polskich youtuberów.

Dalsza część tekstu pod wideo

W ramówce znalazły się znane nazwiska i lubiane formaty: Nie wiem, ale się dowiem, Papiery rozwodowe (Z DVPY & MishOn), Bracia Malczyńscy, 5 Sposobów Na, Rafał Masny, Człowiek Absurdalny, Tymków, ORB News, GraPodPada, Sprytne Babki, Patryk Strzała, Władek BeautyBoy i wielu innych. Nie zabraknie też produkcji przygotowanych we współpracy z partnerami medialnymi – m.in. XYZ, czy Grupą Iberion ze Światem Gwiazd.

Podcasty, vlogi, talk-showy i programy rozrywkowe – wszystko, co lubisz w sieci, teraz dostępne również w telewizji. Dzięki Stargaze każdy znajdzie coś dla siebie – od humoru, przez lifestyle, aż po ciekawe rozmowy i inspirujące histori e – zachwala Play.

Kanał Stargaze jest już dostępny dla abonentów Play w ofercie telewizyjnej:

Mediabox – pozycja 17 i 122

– pozycja 17 i 122 DMC – pozycja 41 i 422

– pozycja 41 i 422 Play Box – 64 i 313