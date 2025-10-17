Play ma nowy kanał TV. Czegoś takiego jeszcze nie było
Do oferty telewizyjnej Play dołączył Stargaze – zupełnie nowa telewizja stworzona z myślą o fanach polskich twórców internetowych i YouTube.
Stargaze to świeże spojrzenie na rozrywkę – programy, które dotąd oglądaliśmy głównie online na smartfonach czy laptopach, teraz można śledzić wygodnie na ekranie telewizora. Na widzów czekają podcasty, vlogi, talk-showy i formaty rozrywkowe tworzone przez najpopularniejszych polskich youtuberów.
W ramówce znalazły się znane nazwiska i lubiane formaty: Nie wiem, ale się dowiem, Papiery rozwodowe (Z DVPY & MishOn), Bracia Malczyńscy, 5 Sposobów Na, Rafał Masny, Człowiek Absurdalny, Tymków, ORB News, GraPodPada, Sprytne Babki, Patryk Strzała, Władek BeautyBoy i wielu innych. Nie zabraknie też produkcji przygotowanych we współpracy z partnerami medialnymi – m.in. XYZ, czy Grupą Iberion ze Światem Gwiazd.
Podcasty, vlogi, talk-showy i programy rozrywkowe – wszystko, co lubisz w sieci, teraz dostępne również w telewizji. Dzięki Stargaze każdy znajdzie coś dla siebie – od humoru, przez lifestyle, aż po ciekawe rozmowy i inspirujące histori
Kanał Stargaze jest już dostępny dla abonentów Play w ofercie telewizyjnej:
- Mediabox – pozycja 17 i 122
- DMC – pozycja 41 i 422
- Play Box – 64 i 313
Oprócz linearnego kanału telewizyjnego Stargaze oferuje pełen ekosystem dla twórców i widzów – platformę VOD, subskrypcje, transmisje na żywo i model pay-per-view. Dzięki temu widzowie nie są zależni od wpływu algorytmów, a twórcy zyskują nowe źródła przychodów i większą niezależność.