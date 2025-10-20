O tym serialu jest teraz głośno. Do streamingu trafiły wszystkie odcinki

I kto by pomyślał, że serial z branżą pogrzebową w tle stanie się prawdziwym hitem platformy Canal+. I to w dodatku drugi sezon serialu, który równie dobrze mógłby przejść niezauważony. Ale jednak, jak pisaliśmy przy okazji premiery pierwszego odcinka, obietnice zostały spełnione i serial spełnił oczekiwania. Ba, można powiedzieć, że nawet lekko przerósł.

Ten serial wciąga. Duet Więckiewicz-Rogucki robi swoje

Jak można przeczytać w sieci, wielu internautów po prostu przepadło. A dla tych, którzy nie zdążyli obejrzeć, mamy doskonałą wiadomość - wszystkie odcinki (a jest ich sześć) są teraz dostępne do obejrzenia naraz w streamingu. Można zatem sobie urządzić prawdziwy nocny maraton filmowy. A z pewnością nie będą się nudzić na nim miłośnicy polskich seriali i tych, którzy cenią sobie talent aktorski Roberta Więckiewicza oraz Piotra Roguckiego. Intrygi, nowe emocje, szantaże, groźby i tajemnice to coś co przyciąga do ekranu na długie godziny. Co więcej, w sieci nie brakuje głosów, że nowe odcinki są lepsze nawet niż cały sezon pierwszy.