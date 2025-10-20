O tym serialu jest teraz głośno. Do streamingu trafiły wszystkie odcinki
Obietnice zostały spełnione. O tym polskim serialu "Minuta ciszy 2" nie mogło być cicho. Wręcz przeciwnie, ten serial okazał się prawdziwym hitem platformy Canal+. Jest na ustach wszystkich i zbiera niemal same pochlebne recenzje. Co więcej, można go teraz obejrzeć w całości w streamingu.
I kto by pomyślał, że serial z branżą pogrzebową w tle stanie się prawdziwym hitem platformy Canal+. I to w dodatku drugi sezon serialu, który równie dobrze mógłby przejść niezauważony. Ale jednak, jak pisaliśmy przy okazji premiery pierwszego odcinka, obietnice zostały spełnione i serial spełnił oczekiwania. Ba, można powiedzieć, że nawet lekko przerósł.
Ten serial wciąga. Duet Więckiewicz-Rogucki robi swoje
Jak można przeczytać w sieci, wielu internautów po prostu przepadło. A dla tych, którzy nie zdążyli obejrzeć, mamy doskonałą wiadomość - wszystkie odcinki (a jest ich sześć) są teraz dostępne do obejrzenia naraz w streamingu. Można zatem sobie urządzić prawdziwy nocny maraton filmowy. A z pewnością nie będą się nudzić na nim miłośnicy polskich seriali i tych, którzy cenią sobie talent aktorski Roberta Więckiewicza oraz Piotra Roguckiego. Intrygi, nowe emocje, szantaże, groźby i tajemnice to coś co przyciąga do ekranu na długie godziny. Co więcej, w sieci nie brakuje głosów, że nowe odcinki są lepsze nawet niż cały sezon pierwszy.
Z ciekawostek, Ponidzie, czyli region w którym kręcono serial, nazywany jest często "polską Toskanią". Uchodzi on za jeden z najpiękniejszych rejonów w świętokrzyskim. Jest także często porównywany z Prowansją z powodu uprawianej tu od wieków lawendy. Miejscowość Bodzentyn, która gra serialową Bożą Wolę, jest znana z charakterystycznego rynku miejskiego z plebanią i kościołem.
Niewielka przestrzeń rynku w Bodzentynie podpowiedziała mi pomysł, aby umieścić tam też drugi konkurencyjny zakład pogrzebowy. Chodziło o to, aby Zasada mógł obserwować przez okno zakład Pazery (i odwrotnie), co znalazło się w drugim sezonie.
Przypomnijmy, że pierwszy odcinek drugiego sezonu "Minuta ciszy 2" zadebiutował na platformie Canal+ 12 września 2025.