Sprzęt

Windows 11 z nowym problemem. W tym trybie nie działa mysz i klawiatura

Gdybym był złośliwy, to bym stwierdził, że nowy tydzień to nowy problem z Windowsem 11. Na szczęście nie jestem.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
13:56
3
Windows 11 z nowym problemem. W tym trybie nie działa mysz i klawiatura

I to nie byle jaki problem, bo pozbawiający nas możliwości kontroli nad samym systemem za pomocą klawiatury i myszki. Dokładniej rzecz biorąc tyczy się to Windowsa 11 25H2 KB5066835, czyli październikowej aktualizacji. Jest on niezwykle uciążliwy w sytuacji, kiedy i tak już nie mamy cierpliwości: otóż występuje on w trybie odzyskiwania systemu, czyli WinRE. 

Windows 11 z krytycznym błędem

I chociaż nie brzmi to wcale tak źle, to w razie problemów, które oznaczają konieczność odzyskiwania systemu ten zostaje całkowicie uceglony. Nie jesteśmy w stanie nic zrobić w tym trybie bez myszki i klawiatury, a jeśli musimy w nim być, to system w standardowym trybie także nie działa. Tym samym jeśli po aktualizacji coś się stanie z naszym systemem, to jedynym rozwiązaniem będzie jego reinstalacja, co w krytycznej sytuacji może oznaczać nawet utratę cennych danych.

Microsoft ogłosił, że jest świadomy problemu i pracuje nad stworzeniem poprawki. Przy okazji zaleca, żeby nie aktualizować systemu do najnowszej wersji, nim ta nie zostanie wydana.

telepolis
Microsoft Windows Windows 11 windows 11 problem
Zródła zdjęć: sdx15 / Shutterstock.com
Źródła tekstu: tweaktown