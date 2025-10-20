Windows 11 z nowym problemem. W tym trybie nie działa mysz i klawiatura

I to nie byle jaki problem, bo pozbawiający nas możliwości kontroli nad samym systemem za pomocą klawiatury i myszki. Dokładniej rzecz biorąc tyczy się to Windowsa 11 25H2 KB5066835, czyli październikowej aktualizacji. Jest on niezwykle uciążliwy w sytuacji, kiedy i tak już nie mamy cierpliwości: otóż występuje on w trybie odzyskiwania systemu, czyli WinRE.

Windows 11 z krytycznym błędem

I chociaż nie brzmi to wcale tak źle, to w razie problemów, które oznaczają konieczność odzyskiwania systemu ten zostaje całkowicie uceglony. Nie jesteśmy w stanie nic zrobić w tym trybie bez myszki i klawiatury, a jeśli musimy w nim być, to system w standardowym trybie także nie działa. Tym samym jeśli po aktualizacji coś się stanie z naszym systemem, to jedynym rozwiązaniem będzie jego reinstalacja, co w krytycznej sytuacji może oznaczać nawet utratę cennych danych.