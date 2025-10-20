Tylko dziś, gamingowy, budżetowy laptop 550 zł taniej
I chociaż nie jest to wszechpotężna maszyna, to bez wątpienia pozwoli cieszyć się grami, kosztując przy tym niewiele.
Wśród graczy nie brakuje ludzi młodych, lub takich, które dopinają domowy budżet, jednak nie zostaje im szczególnie dużo na koniec miesiąca i nie ma sensu udawać, że jest inaczej. Ta promocja, w której można kupić gamingowy laptop aż 550 zł taniej, czyli za 3399 zł jest skierowana głównie do takich osób.
HP Victus 15-FB3233NW
Jest to laptop… wystarczający. Od razu należy tu wspomnieć o jego wąskim gardle, którym jest RTX 3050 z 4 GB vRAM. Tym samym ustawienia graficzne w wielu najmowych grach będą musiały zostać przesunięte bardziej w lewo, niż w prawo. Mówimy tu jednak o sprzęcie budżetowym. Przyzwoicie wypada natomiast procesor AMD Ryzen 7 7445HS, oraz 16 GB RAM DDR5 5600 MHz, który jest rozbity na dwie kości po 8 GB. Jeśli chodzi o pamięć, to mamy tu 1 TB NVMe. Jak widać, nie jest to sprzęt wymagający dalszej rozbudowy. Jeśli chodzi o ekran, to jest to matowa matryca IPS 15,6-calowa, o rozdzielczości Full HD i odświeżaniu 144 Hz.
Jak już wspomniałem wyżej, promocja ta potrawa tylko dziś, czyli 20.10.2025, lub do wyczerpania zapasów. A te mogą skończyć się dość szybko, ponieważ w momencie pisania tego tekstu pozostało jedynie 29 sztuk nią objętych.