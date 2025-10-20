Sprzęt

Tylko dziś, gamingowy, budżetowy laptop 550 zł taniej

I chociaż nie jest to wszechpotężna maszyna, to bez wątpienia pozwoli cieszyć się grami, kosztując przy tym niewiele.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:20
Wśród graczy nie brakuje ludzi młodych, lub takich, które dopinają domowy budżet, jednak nie zostaje im szczególnie dużo na koniec miesiąca i nie ma sensu udawać, że jest inaczej. Ta promocja, w której można kupić gamingowy laptop aż 550 zł taniej, czyli za 3399 zł jest skierowana głównie do takich osób.

HP Victus 15-FB3233NW Tani laptop do gier

HP Victus 15-FB3233NW

Jest to laptop… wystarczający. Od razu należy tu wspomnieć o jego wąskim gardle, którym jest RTX 3050 z 4 GB vRAM. Tym samym ustawienia graficzne w wielu najmowych grach będą musiały zostać przesunięte bardziej w lewo, niż w prawo. Mówimy tu jednak o sprzęcie budżetowym. Przyzwoicie wypada natomiast procesor AMD Ryzen 7 7445HS, oraz 16 GB RAM DDR5 5600 MHz, który jest rozbity na dwie kości po 8 GB. Jeśli chodzi o pamięć, to mamy tu 1 TB NVMe. Jak widać, nie jest to sprzęt wymagający dalszej rozbudowy. Jeśli chodzi o ekran, to jest to matowa matryca IPS 15,6-calowa, o rozdzielczości Full HD i odświeżaniu 144 Hz. 

HP Victus 15-FB3233NW Tani laptop do gier

Jak już wspomniałem wyżej, promocja ta potrawa tylko dziś, czyli 20.10.2025, lub do wyczerpania zapasów. A te mogą skończyć się dość szybko, ponieważ w momencie pisania tego tekstu pozostało jedynie 29 sztuk nią objętych.

Zródła zdjęć: HP