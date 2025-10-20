Implant oka przywraca wzrok. To szansa dla posiadaczy AMD

PRIMA szansą dla niewidomych

System PRIMA to miniaturowy, bezprzewodowy implant fotowoltaiczny o wymiarach zaledwie 2 x 2 mm i grubości 30 mikronów — trzy razy cieńszy od ludzkiego włosa. Wszczepiany jest pod siatkówkę, działa w połączeniu ze specjalnymi okularami wyposażonymi w kamerę wideo oraz kieszonkowym procesorem obrazu.​

Implant PRIMA przywrócił zdolność czytania aż 27 pacjentom na 32 uczestników badania.​ Technologia została opracowana na Uniwersytecie Stanford przez profesora Daniela Palankera i obecnie jest rozwijana przez amerykańską firmę Science Corporation. Badanie kliniczne PRIMAvera objęło 38 pacjentów z pięciu krajów europejskich, w tym Wielkiej Brytanii, gdzie zabiegi przeprowadzano w renomowanym Moorfields Eye Hospital w Londynie.​

Średnia poprawa ostrości wzroku wyniosła 25 liter na tablicy okulistycznej, co odpowiada pięciu liniom tekstu. Jeden pacjent osiągnął nawet poprawę o 59 liter, czyli niemal 12 linii.​ Sheila Irvine, 70-letnia pacjentka z Wiltshire, która całkowicie utraciła centralne widzenie ponad 30 lat temu, podczas testów w szpitalu Moorfields nie popełniła ani jednego błędu podczas czytania tablicy okulistycznej.

Jak działa proteza wzroku PRIMA?

Proces działania systemu PRIMA przypomina miniaturową sztuczną siatkówkę. Kamera zamontowana w okularach rejestruje obraz otoczenia w czasie rzeczywistym. Specjalne algorytmy sztucznej inteligencji w kieszonkowym procesorze analizują i upraszczają obraz, wyodrębniając najważniejsze elementy.​

Przetworzone dane są następnie przesyłane z powrotem do okularów, które projektują uproszczony obraz w postaci wiązki światła podczerwonego bezpośrednio na implant pod siatkówką. Chip zawiera 378 elektrod, które przekształcają sygnały optyczne w impulsy elektryczne. Te sygnały stymulują pozostałe, nieuszkodzone komórki siatkówki i przez nerw wzrokowy docierają do mózgu, gdzie są interpretowane jako widzenie.​

Używanie urządzenia wymaga dużej koncentracji — pacjenci muszą utrzymywać głowę w bezruchu, a kamera może fokusować się tylko na jednej lub dwóch literach jednocześnie. Firma Science Corporation złożyła już wnioski o dopuszczenie systemu do użytku klinicznego w Europie i USA. W Stanach Zjednoczonych implant PRIMA otrzymał status FDA Breakthrough Device, co przyspiesza proces zatwierdzenia.​