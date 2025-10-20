Sprzęt

Ten smartfon ma baterię 7000 mAh, a dziś kupisz go za 399 zł

Nie każdy potrzebuje potężnego smartfona, za to wielu szuka takiego, którego bateria pozwoli na długi czas pracy.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:04
Ten smartfon ma baterię 7000 mAh, a dziś kupisz go za 399 zł

Obecnie nawet budżetowe smartfony działają w sposób zadowalający, a dla wielu osób to tylko telefon z możliwością sprawdzenia czegoś w sieci, czy zrobienia zdjęcia i najważniejsze dla nich jest to, żeby nie wisiał on ciągle na ładowarce. Tu idealnie wpasowuje się Motorola Moto G06 Power, którą wciąż można kupić w premierowej promocji za 399 zł

Motorola Moto G06 Power Tylko 399 zł za 7000 mAh

Motorola Moto G06 Power

Zacznijmy od ekranu, a jest tu o czym mówić: mamy tu do czynienia z 6,88-calowym panelem IPS o rozdzielczości HD+ i odświeżaniem 120 Hz. Sercem urządzenia jest natomiast MediaTek Helio G81 Ultra, którego wspiera 4 GB RAM. Wartość ta wciąż jest wystarczająca w 2025 roku, warto jednak podkreślić, że znajduje się ona na granicy. Nie jest to jednak smartfon dedykowany fanom aplikacji i multimediów, a dla ludzi, którzy chcą przede wszystkim telefonu, co podkreśla także pamięć wewnętrzna 64 GB, chociaż można ja rozbudować kartą microSD.

Motorola Moto G06 nie jest smartfonem, którym należy się szczególnie przejmować. Dzięki spełnieniu normy IP64 wiemy, że nawet kiedy złapie nas ulewa, to smartfon w naszej kieszeni wciąż będzie bezpieczny. Wspomnianą wyżej baterię 7000 mAh naładujemy natomiast przy pomocy ładowarki do 18 W. Zwieńczeniem jest 50 Mpix aparat i obecność portu Jack 3.5 mm dla fanów przewodowych słuchawek. Rzecz jasna bezprzewodowe też podłączymy. 

Motorola Moto G06 Power Tylko 399 zł za 7000 mAh

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

