ING Bank Śląski: ten komunikat nie oznacza błędu. Ale co z przelewem?

ING Bank Śląski, aby ułatwić swoim klientom robienie przelewów wprowadził nowy, odświeżony formularz przelewu w systemie Moje ING. Wszystko ma na celu uproszczenie całego procesu i sprawienie, aby wszystko stało się bardziej intuicyjne. Bank zawsze wszystko obszernie tłumaczy na swojej stronie internetowej. Teraz wydał cały komunikat, odnośnie komunikatu o weryfikacji danych, który może się wyświetlić komuś, kto chce nam przesłać przelew z banku strefy euro.

Dalsza część tekstu pod wideo

Komunikat o braku weryfikacji danych - czy to błąd?

Bank wyjaśnia, że od 9 października 2025 roku, banki strefy euro wprowadziły usługę Verification pf Payee (VoP).

To mechanizm, który pozwala sprawdzić, czy dane odbiorcy przelewu (nazwa i numer konta) są zgodne. czytamy na stronie banku ING.

W związku z tym, jeśli ktoś nam chce wysłać przelew z kraju, który używa euro, może zobaczyć komunikat, że bank nie mógł zweryfikować naszych danych jako odbiorcy.

Taki komunikat to nie jest błąd

Ale bank uspokaja. Taki komunikat o braku możliwości weryfikacji danych, nie oznacza błędu i nie oznacza wcale, że przelew został odrzucony. To przede wszystkim informacja od banku nadawcy, że nie jest w stanie sprawdzić danych odbiorcy w danym kraju lub banku. Najprawdopodobniej dlatego, że usługa VoP nie jest jeszcze dostępna w naszym banku.

Co może zrobić nadawca przelewu?