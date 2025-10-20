ING Bank Śląski: ten komunikat nie oznacza błędu. Ale co z przelewem?
ING Bank Śląski wprowadził ostatnio zmianę, mającą ułatwić swoim klientom robienie przelewów. Jednak niektórzy użytkownicy, chcąc wykonać tę czynność mogą zobaczyć niepokojący komunikat o braku weryfikacji danych. Bank tłumaczy, jak w tym wypadku postępować.
ING Bank Śląski, aby ułatwić swoim klientom robienie przelewów wprowadził nowy, odświeżony formularz przelewu w systemie Moje ING. Wszystko ma na celu uproszczenie całego procesu i sprawienie, aby wszystko stało się bardziej intuicyjne. Bank zawsze wszystko obszernie tłumaczy na swojej stronie internetowej. Teraz wydał cały komunikat, odnośnie komunikatu o weryfikacji danych, który może się wyświetlić komuś, kto chce nam przesłać przelew z banku strefy euro.
Komunikat o braku weryfikacji danych - czy to błąd?
Bank wyjaśnia, że od 9 października 2025 roku, banki strefy euro wprowadziły usługę Verification pf Payee (VoP).
To mechanizm, który pozwala sprawdzić, czy dane odbiorcy przelewu (nazwa i numer konta) są zgodne.
W związku z tym, jeśli ktoś nam chce wysłać przelew z kraju, który używa euro, może zobaczyć komunikat, że bank nie mógł zweryfikować naszych danych jako odbiorcy.
Taki komunikat to nie jest błąd
Ale bank uspokaja. Taki komunikat o braku możliwości weryfikacji danych, nie oznacza błędu i nie oznacza wcale, że przelew został odrzucony. To przede wszystkim informacja od banku nadawcy, że nie jest w stanie sprawdzić danych odbiorcy w danym kraju lub banku. Najprawdopodobniej dlatego, że usługa VoP nie jest jeszcze dostępna w naszym banku.
Co może zrobić nadawca przelewu?
Powinien sprawdzić czy nazwa odbiorcy i numer IBAN zostały wpisane bezbłędnie. Jeśli dane wpisane są poprawnie - można dokonywać przelewu. Jeśli pojawi się inny niż komunikat o braku możliwości weryfikacji, wtedy już warto skontaktować się z bankiem.