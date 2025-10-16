Bank Pekao informuje o małej przerwie. Nastąpi dziś wieczorem

Każdy komunikat banku powoduje lekki niepokój, ale też warto być z nimi na bieżąco, jeśli chcemy uniknąć niepotrzebnych nerwów. Bank na swojej stronie z komunikatami umieszcza zawsze informacje odnośnie przerw w swoim działaniu i to kilka dni wcześniej.Tak było i w tym przypadku.

Dalsza część tekstu pod wideo

I bywa, że tego typu informacje łatwo przeoczyć w natłoku innych wiadomości, dlatego też zawsze lepiej przypomnieć o nadchodzących przerwach w dostępnościach usług. Szczególnie tych związanych z systemami bezpieczeństwa. Tym bardziej, że zostały zaplanowane na tygodniu, a nie jak to zazwyczaj bywa, w weekend.

Selfie może nie zadziałać, tak jak trzeba

Bank Pekao informuje tym razem o możliwych przerwach w weryfikacji tożsamości przez selfie podczas wnioskowania o nowe produkty. Zatem możemy spodziewać sie trudności w usługach typu: otwieranie nowych rachunków online, czy zakupy online takich produktów jak kredyty ratalne.

16 października w godzinach 20:00-22:00, podczas wnioskowania o nowe produkty naszego banku, mogą wystąpić chwilowe przerwy w zdalnej weryfikacji tożsamości za pomocą selfie. Dziękujemy za wyrozumiałość. czytamy na oficjalnej stronie Banku Pekao.