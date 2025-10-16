Bank Pekao informuje o małej przerwie. Nastąpi dziś wieczorem
16 października, czyli już dzisiaj, 2025 mogą wystąpić przerwy w weryfikacji tożsamości przez selfie w godzinach wieczornych. Oto, co warto wiedzieć odnośnie najbliższych planów w działaniu Banku Pekao.
Każdy komunikat banku powoduje lekki niepokój, ale też warto być z nimi na bieżąco, jeśli chcemy uniknąć niepotrzebnych nerwów. Bank na swojej stronie z komunikatami umieszcza zawsze informacje odnośnie przerw w swoim działaniu i to kilka dni wcześniej.Tak było i w tym przypadku.
I bywa, że tego typu informacje łatwo przeoczyć w natłoku innych wiadomości, dlatego też zawsze lepiej przypomnieć o nadchodzących przerwach w dostępnościach usług. Szczególnie tych związanych z systemami bezpieczeństwa. Tym bardziej, że zostały zaplanowane na tygodniu, a nie jak to zazwyczaj bywa, w weekend.
Selfie może nie zadziałać, tak jak trzeba
Bank Pekao informuje tym razem o możliwych przerwach w weryfikacji tożsamości przez selfie podczas wnioskowania o nowe produkty. Zatem możemy spodziewać sie trudności w usługach typu: otwieranie nowych rachunków online, czy zakupy online takich produktów jak kredyty ratalne.
16 października w godzinach 20:00-22:00, podczas wnioskowania o nowe produkty naszego banku, mogą wystąpić chwilowe przerwy w zdalnej weryfikacji tożsamości za pomocą selfie. Dziękujemy za wyrozumiałość.
Ale bez obaw. Nie powinno to jakoś być dramatycznie odczuwalne. W tym czasie powinna działać, bez zakłóceń, weryfikacja tożsamości za pomocą logowania do bankowości elektronicznej w innym banku.