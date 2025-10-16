Po co zgadywać skoro można zmierzyć ból? AI wkracza do akcji

PainChek działa niczym termometr z kamerą, ale stosuje się go jedynie w przypadku bólu. Wystarczy uruchomić aplikację i trzymać telefon w odległości 30 cm od twarzy osoby, której poziom bólu chcemy zmierzyć. Przez trzy sekundy sieć neuronowa poszukuje dziewięciu konkretnych mikroskopijnych ruchów, które bezpośrednio wiążą się z bólem - uniesienia górnej wargi, zmarszczenia brwi, napięcia policzków itp.

Po co zgadywać, skoro można zmierzyć ból?

Następnie na ekranie aplikacji wyświetla się wynik w skali od 0 do 42. To on odzwierciedla prawdziwą skalę bólu, o którą pacjent jest zazwyczaj pytany przez lekarzy i personel medyczny.

Istnieje katalog kodów mimiki twarzy wspólnej dla wszystkich ludzi. Dziewięć z nich wiąże się z bólem. wyjaśnia Kreshnik Hoti, naukowiec w PainChek i współtwórca urządzenia.

Aplikacja ta uzyskała zgodę australijskiej Agencji ds. Produktów Terapeutycznych już w 2017 roku, z czasem system został także wdrożony w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Nowej Zelandii. Używa się go głównie wśród pensjonariuszy w domach opieki. Obecnie, czeka na zgodę do zastosowania w Stanach Zjednoczonych. Dane pokazują, że stosowanie systemu spowodowało spadek stosowania leków psychotropowych o 25% oraz znacznie zredukowało liczbę upadków. Co najważniejsze jednak, zachowanie osób cierpiących, uległo uspokojeniu.