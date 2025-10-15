Netflix da nam więcej niż same dobre seriale. Wszystko dzięki Spotify
Kiedy dwie popularne platformy takie jak Netflix i Spotify łączą swoje siły, to można się spodziewać tylko samego dobrego z perspektywy użytkownika. Teraz na platformie streamingowej wylądują także podcasty wideo.
Podcasty wideo - od przyjemnych do tych bardziej mrocznych
Netflix i Spotify właśnie ogłosiły partnerstwo, które wprowadzi na naszą ulubioną platformę, kojarzoną głównie z serialami, podcasty wideo. A tematyka będzie tak różnorodna, że z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Jak ogłoszono, wśród bogatej oferty, znajdą się podcasty o tematyce sportowej, kulturalnej, lifestyle'owej, a nawet w nurcie true crime ze Spotify Studios i The Ringer. Wjadą one na platformę Netflix już z początkiem 2026 roku.
W Netflixie zawsze szukamy nowych rozwiązań i nowych sposobów na dostarczanie rozrywki naszym użytkownikom, gdziekolwiek i jakkolwiek chcą oglądać.
Współpraca, jak się można było spodziewać, rozpocznie się najpierw w Stanach Zjednoczonych, następnie zostanie poszerzona o kolejne rynki w późniejszym terminie.
Jednymi z pierwszych podcastów, jakie trafią na Netflixa będą to popularne programy takie, jak: "The Bill Simmons Podcast", "The Rewatchables" i "Conspiracy Theories".
Zawarta umowa już jest określana w branży jako "nowy rozdział dla podcastingu". I trudno się dziwić. Ta stosunkowo nowa forma rozrywki rozszerza możliwości odkrywania i pomaga twórcom dotrzeć do nowych odbiorców.
Według Spotify, umowa ta powinna przynieść wiele korzyści samym twórcom. Zachowają oni nadal kontrolę nad swoimi treściami, a otrzymają dodatkowe źródło przychodów i wsparcie w budowaniu biznesu.