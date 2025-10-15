Netflix da nam więcej niż same dobre seriale. Wszystko dzięki Spotify

Podcasty wideo - od przyjemnych do tych bardziej mrocznych

Netflix i Spotify właśnie ogłosiły partnerstwo, które wprowadzi na naszą ulubioną platformę, kojarzoną głównie z serialami, podcasty wideo. A tematyka będzie tak różnorodna, że z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Jak ogłoszono, wśród bogatej oferty, znajdą się podcasty o tematyce sportowej, kulturalnej, lifestyle'owej, a nawet w nurcie true crime ze Spotify Studios i The Ringer. Wjadą one na platformę Netflix już z początkiem 2026 roku.

W Netflixie zawsze szukamy nowych rozwiązań i nowych sposobów na dostarczanie rozrywki naszym użytkownikom, gdziekolwiek i jakkolwiek chcą oglądać. powiedziała Lauren Smith, wiceprezes ds. treści i strategii programowej w Netflix.

Współpraca, jak się można było spodziewać, rozpocznie się najpierw w Stanach Zjednoczonych, następnie zostanie poszerzona o kolejne rynki w późniejszym terminie.

Jednymi z pierwszych podcastów, jakie trafią na Netflixa będą to popularne programy takie, jak: "The Bill Simmons Podcast", "The Rewatchables" i "Conspiracy Theories".

Zawarta umowa już jest określana w branży jako "nowy rozdział dla podcastingu". I trudno się dziwić. Ta stosunkowo nowa forma rozrywki rozszerza możliwości odkrywania i pomaga twórcom dotrzeć do nowych odbiorców.