Rozrywka

Netflix da nam więcej niż same dobre seriale. Wszystko dzięki Spotify

Kiedy dwie popularne platformy takie jak Netflix i Spotify łączą swoje siły, to można się spodziewać tylko samego dobrego z perspektywy użytkownika. Teraz na platformie streamingowej wylądują także podcasty wideo.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 13:15
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Netflix da nam więcej niż same dobre seriale. Wszystko dzięki Spotify

Podcasty wideo - od przyjemnych do tych bardziej mrocznych

Netflix i Spotify właśnie ogłosiły partnerstwo, które wprowadzi na naszą ulubioną platformę, kojarzoną głównie z serialami, podcasty wideo. A tematyka będzie tak różnorodna, że z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Jak ogłoszono, wśród bogatej oferty, znajdą się podcasty o tematyce sportowej, kulturalnej, lifestyle'owej, a nawet w nurcie true crime ze Spotify Studios i The Ringer. Wjadą one na platformę Netflix już z początkiem 2026 roku. 

Dalsza część tekstu pod wideo

W Netflixie zawsze szukamy nowych rozwiązań i nowych sposobów na dostarczanie rozrywki naszym użytkownikom, gdziekolwiek i jakkolwiek chcą oglądać.

powiedziała Lauren Smith, wiceprezes ds. treści i strategii programowej w Netflix. 

Współpraca, jak się można było spodziewać, rozpocznie się najpierw w Stanach Zjednoczonych, następnie zostanie poszerzona o kolejne rynki w późniejszym terminie.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop DELL Inspiron 5440-7949 14" i5-1334U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
Laptop DELL Inspiron 5440-7949 14" i5-1334U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
0 zł
2999 zł - najniższa cena
Kup teraz 2999 zł
Laptop DELL Inspiron 5440-8064 14" i5-1334U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
Laptop DELL Inspiron 5440-8064 14" i5-1334U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
0 zł
2886.66 zł - najniższa cena
Kup teraz 2886.66 zł
Laptop DELL Alienware 16 Area-51 AA16-7796 16" 240Hz Ultra 9-275HX 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5070Ti DLSS 4 Windows 11 Home
Laptop DELL Alienware 16 Area-51 AA16-7796 16" 240Hz Ultra 9-275HX 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5070Ti DLSS 4 Windows 11 Home
0 zł
17890 zł - najniższa cena
Kup teraz 17890 zł
Advertisement

Jednymi z pierwszych podcastów, jakie trafią na Netflixa będą to popularne programy takie, jak: "The Bill Simmons Podcast", "The Rewatchables" i "Conspiracy Theories".

Zawarta umowa już jest określana w branży jako "nowy rozdział dla podcastingu". I trudno się dziwić. Ta stosunkowo nowa forma rozrywki rozszerza możliwości odkrywania i pomaga twórcom dotrzeć do nowych odbiorców. 

Według Spotify, umowa ta powinna przynieść wiele korzyści samym twórcom. Zachowają oni nadal kontrolę nad swoimi treściami, a otrzymają dodatkowe źródło przychodów i wsparcie w budowaniu biznesu. 

Image
telepolis
Spotify podcasty wideo co nowego na netflix podcasty na Spotify nowości netflix
Zródła zdjęć: Hryshchyshen Serhii / Shutterstock
Źródła tekstu: ny.times.com