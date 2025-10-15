T-Mobile od dziś rozpieszcza kibiców. Jest już nowy pakiet

Wprowadzenie nowego pakietu T-Mobile zapowiadał pod koniec września, jednak nie podał dokładnej daty startu oferty. Jak wynika z regulaminu zamieszczonego na stronie operatora, pakiet CANAL+ SUPER SPORT jest dostępny od dziś, 15 października.

Dalsza część tekstu pod wideo

W ramach pakietu użytkownicy zyskują dostęp do 19 kanałów Canal+ z transmisjami sportowymi i treściami premium, w tym CANAL+ PREMIUM, CANAL+ 1, CANAL+ SERIALE, CANAL+ DOKUMENT, CANAL+ FILM oraz CANAL+ SPORT (od 1 do 4), CANAL+ NOW, CANAL+ Extra 1-7 i CANAL+ Premium 4K.

Kibice mogą liczyć nie tylko na transmisje UEFA Champions League, Premier League czy PKO BP Ekstraklasa, ale także na wybrane wydarzenia LaLiga EA Sports, żużlowej PGE Ekstraligi, turnieje WTA Tour z udziałem Igi Świątek oraz 10 gal KSW rocznie. Oferta obejmuje ponadto dostęp do polskich i zagranicznych seriali i filmów, w tym produkcji własnych Canal+: „Edukacja XD”, „Minuta Ciszy”, „The Office PL”, „Prosta Sprawa” i „Czarne Stokrotki”.

Cena za pakiet wynosi 69 zł miesięcznie bez zobowiązań. Aktywacji oraz dezaktywacji pakietu można dokonać w dowolnym momencie, bez okresu lojalnościowego. Opłata cykliczna naliczana jest proporcjonalnie w pierwszym niepełnym cyklu, a rezygnacja skutkuje zakończeniem usługi z końcem okresu rozliczeniowego.

Możecie włączać pakiet przed ważnymi meczami czy galami. Idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą być blisko sportowych emocji bez długoterminowych zobowiązań – tłumaczy operator.

Zamówienie i wyłączenie dostępne przez infolinię, aplikację „Mój T-Mobile”, pod adresem [email protected] oraz w salonach operatora. Aktywacja realizowana w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, a przy zamówieniu zdalnym klient ma 14 dni na odstąpienie od umowy.