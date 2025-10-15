Action ma tak dobry sprzęt, że zerwałem się z pracy i pobiegłem do sklepu

Oczywiście, to nie tak, że uciekłem, nie informując nikogo o tym, a teraz chwalę się tym w tekście. Aż tak głupi nie jestem. Za to jestem upierdliwy i od wczoraj, kiedy pojawiła się ona na stronie Action zamieniłem się w ordynarną jęczybułę i zawracałem głowę Naczelnemu, jaka to okazja się trafiła. Nie wiem, czy go przekonałem, czy dla świętego spokoju, ale mnie puścił. I tak oto stałem się właścicielem 100-watowej ładowarki za 85,95 zł.

Ładowarka Re-load 100 W

Przejdźmy do samej ładowarki: moje wysokie zaufanie wzięło się z testowania ładowarki Re-load 65 W, z której wciąż jestem bardziej, niż zadowolony. Stabilna, szybka, trzymająca parametry i niegrzejąca się zbyt mocno. Po prostu musiałem kupić i sprawdzić też ten wyższy model, który obecnie spoczywa obok mnie w blistrze – na testy przyjdzie jeszcze czas.

Dlatego pochwalić mogę się co najwyżej tym, co producent opisał na pudełku: otóż mamy tu dwa porty USB-C po 100 W każdy. Rzecz jasna 100 W w technologii PD to też moc samej ładowarki, więc nie dadzą nam one więcej energii. Port USB-A oferuje natomiast port USB-A o mocy 22,5 W w technologii QC.