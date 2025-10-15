MacBook Pro M5 (2025) już jest. Możesz zapomnieć o ładowarce

... a po drugie, ładowarka jest czymś, czego w zestawie nie ma. Przynajmniej w wersji dla UE i niektórych krajów Europy poza wspólnotą, jak Wielka Brytania. I tak, uważam, że sprzedawanie laptopa bez ładowarki to już szczyt. I fakt, że można go naładować niemal dowolną ładowarką do smartfona obsługującą USB-PD nie jest tu żadnym usprawiedliwieniem.

MacBook Pro M5 (2025)

Skoro narzekanie mamy już za sobą i nikt mnie od fanbojów już nie zwyzywa, to teraz czas przejść do zachwytów. Główną zmianą względem poprzedniej generacji jest procesor, czyli Apple M5. Wedle zapewnień giganta ma on zaoferować aż 1,6 raza wyższą wydajność układu graficznego w zadaniach skupiających się na przetwarzaniu obrazu, oraz od 3,5 do 4 raza wyższą wydajność w zadaniach skupionych na AI.

Jak wielki? Otóż wedle deklaracji producenta ma on oferować do 24 godzin pracy na pojedynczym ładowaniu. I nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, że Apple lubi sobie tu i ówdzie nieco dodać, to najprawdopodobniej okolice 20 godzin są jak najbardziej prawdopodobnym wynikiem.

Jeśli chodzi o wyświetlacz, to tak samo, jak w poprzednim modelu możemy liczyć na 14,2-calowy panel Liquid Retina XDR o rozdzielczości 3024 × 1964 pikseli. Identyczną obudowę, oraz zestaw portów obejmujących magnetyczne złącze ładowania, 3x USB-C (Thunderbolt 5), AUX, HDMI oraz slot kart SD. Zmianom nie uległa także klawiatura, ani wymiary urządzenia. Jeśli chodzi o ceny, to te prezentują się następująco:

7999 zł — wariant ten obejmuje 16 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej.

8999 zł — dostajemy 16 GB RAM i 1 TB pamięci wewnętrznej.

9999 zł — 24 GB RAM i 1 TB pamięci wewnętrznej.