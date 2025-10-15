x-kom wystartował ze świetną promocją. Wystarczy, że wpiszesz ten kod

Pogoda nas nie rozpieszcza. Zrobiło się zimno, wietrznie i deszczowo. Niby mamy pierwszą połowę października, a człowiek ma wrażenie, że to już druga połowa listopada. Natomiast najprzyjemniejszą aktywnością, jaką można robić na dworze, jest wchodzenie do domu. To idealna okazja, aby nadrobić filmy, seriale, czy materiały na YouTube. x-kom natomiast przygotował promocję, w której możecie kupić świetny projektor Full HD WANBO T2 ULTRA w naprawdę atrakcyjnej cenie 599 zł.

WANBO T2 ULTRA

Zacznijmy od samej promocji. Otóż po wejściu do sklepu widzimy cenę 739 zł. Jednak po dodaniu produktu do koszyka i wpisaniu kodu promocyjnego tv-audio cena urządzenia spada o aż 140 zł do 599 zł.

Sam projektor oferuje ekran do 140-cali, oraz jasność na poziomie do 500 ANSI-lumenów i deklarowany kontrast 2500:1 oraz rozdzielczości Full HD. Znajdziemy w nim system Android TV i wbudowany Chromecast, więc oglądanie materiałów VOD nie będzie dla niego żadnym wyzwaniem. Tak samo jak wyzwaniem nie będzie przenoszenie go, ponieważ waży on zaledwie 1,5 kg. Ma także wbudowane głośniki, chociaż można podłączyć do niego dodatkowe nagłośnienie przez port AUX, lub Bluetooth. Natomiast obraz możemy przesyłać do niego także klasycznie: po HDMI.

Warto także dodać, że producent zastosował w nim lampę o żywotności do 20 000 godzin ciągłej pracy, która jest wykonana w technologii LCD, a projektor powinien stać nie bliżej, niż 120 cm od ściany, lub ekranu. A wszystko to za jedyne 599 zł.