Potężny, głośny i znacznie tańszy. Taki jest Soundcore Boom 2 Plus w promocji

Chociaż aura nie zachęcą do imprez w plenerze, to działkowicze mają co robić na zewnątrz w przygotowaniach na kolejny sezon. Nic więc nie stoi na drodze, żeby sobie ten czas umilić. Warto także pamiętać, że zbliża się koniec roku, a wraz z nim impreza sylwestrowa. Warto więc zaopatrzyć się w odpowiednie nagłośnienie zawczasu. Zwłaszcza że głośnik Soundcore Boom 2 Plus jest teraz w naprawdę świetnej cenie wynoszącej 599 zł.

Dalsza część tekstu pod wideo

Soundcore Boom 2 Plus

Jest to potężny głośnik przenośny z dwoma przetwornikami niskotonowymi i dwoma wysokotonowymi, o łącznej mocy aż 140 W. Tym samym świetnie poradzi sobie zarówno w małym mieszkaniu – chociaż tu podkręcanie mocy do pełna może nie być zbyt dobrym pomysłem – jak i w plenerze, na działce. Jego bateria pozwoli natomiast aż na 20 godzin zabawy przy nastawie dźwięku do 50% głośności. Co więcej, wystarczą 3 godziny, aby naładować ją do pełna dzięki wsparciu dla ładowania z mocą do 30 W.

Soundcore Boom 2 Plus jest także odporny na wszelką pogodę. Nie robi na nim wrażenia deszcz, a dzięki klasie odporności IPX7 bez problemu zniesie nawet wpadnięcie do rzeki lub jeziora na głębokość do 1 metra. Można go także sparować z aż setką innych głośników. Po co? Nie mam pojęcia, ale jeśli połączycie ze sobą dwa, to uzyskacie zestaw stereo, ponieważ jeden będzie odpowiadał za kanał lewy, a drugi za kanał prawy. A wszystko to za jedyne 599 zł.