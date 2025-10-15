Składany Google Pixel 10 eksplodował. Smartfon źle zniósł test

Google Pixel 10 Pro Fold, najnowszy składany smartfon amerykańskiego giganta, zadebiutował w sprzedaży zaledwie tydzień temu, a już stał się bohaterem kontrowersyjnego incydentu. Popularny youtuber Zack Nelson, prowadzący kanał JerryRigEverything, poddał urządzenie swojej standardowej serii testów wytrzymałości. W ich trakcie okazało się, że składany Pixel nie jest tak trwały, jak deklaruje producent.

Smartfon poległ w teście wyginania, łamiąc się wzdłuż linii antenowych, podobnie jak zeszłoroczny Pixel 9 Pro Fold, mający w tym samym miejscu słaby punkt konstrukcyjny. Tym razem jednak dodatkowo doszło do całkowicie nieoczekiwanej sytuacji: po złamaniu urządzenia bateria zapaliła się z głośnym sykiem, uwalniając chmurę dymu. Zaskoczony autor testu od razu odrzucił telefon, więc nic mu się nie stało, jednak widok jest nieco szokujący. Widać to na filmie od około 7:26.

To pierwszy przypadek w historii testów przeprowadzanych na kanale JerryRigEverything, by akumulator wybuchł podczas wyginania telefonu. Zack podkreśla, że prowadzi takie testu od dekady, dotąd się to nie zdarzyło.

Trzeba jednak podkreślić, że do samozapłonu doszło w warunkach ekstremalnych, które nie zdarzają się w typowym, codziennym użytkowaniu. Wyginany i łamany telefon, czemu towarzyszy wydzielanie ciepła, poddawany był nienaturalnym obciążeniom. Do tego mogło dojść do zwarcia, więc taki wypadek jest praktycznie niemożliwy poza laboratorium testowym.