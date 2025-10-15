Sprzęt

Pad od 8BitDo z efektem Halla i dodatkowymi przyciskami za jedyne 109 zł

Porządny pad do gier nie musi być drogi. Tu natomiast mamy kontroler, który nie tylko dużo oferuje, należy do znanej marki, to jeszcze jest tani.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:04
1
Telepolis.pl
8BitDo początkowo zaczynało od akcesoriów nawiązujących do stylu retro, oraz takich, które można było sparować z samym retrosprzętem. Teraz jednak konkurują już na rynku typowych padów do gier, robiąc przy tym naprawdę świetne urządzenia. Jednym z nich jest 8BitDo Ultimate 2C Wireless, który może być Wasz za jedyne 109 zł dzięki promocji, która potrwa jeszcze przez 11 dni, czyli do 26 października.

Dalsza część tekstu pod wideo
8BitDo Ultimate 2C Wireless Efekt Halla w świetnej cenie

8BitDo Ultimate 2C Wireless

Mowa tu o wariancie miętowym z pomarańczowymi przyciskami i analogami. Chociaż na pierwszy rzut oka może kojarzyć się z padem Pro do Switcha, to mamy tu układ Xboxa, z przyciskiem A na dole. Co jest dobrą wiadomością, ponieważ sam kontroler jest dedykowany komputerom PC. 

Na pochwałę zasługuje także wykorzystanie efektu Halla. Ten jest obecny zarówno w spustach, jak i analogach. O trwałość tych rozwiązań nie musimy się więc obawiać. Dodatkowo na kontrolerze znajdziemy dodatkowe bumpery oznaczone jako R4 i L4, które są w pełni konfigurowalne. 

8BitDo Ultimate 2C Wireless Efekt Halla w świetnej cenie

Sam kontroler może się łączyć z komputerem za pomocą Bluetooth, oraz dedykowanego adaptera 2,4 GHz, który ma kształt logo 8BitDo i jest najsympatyczniejszym donglem USB, jaki kiedykolwiek widziałem. A wszystko to można kupić za jedyne 109 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

gaming 8bitdo Pady do gier 8BitDo Ultimate 2C Wireless
Zródła zdjęć: 8BitDo