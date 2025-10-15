Sam Altman: ChatGPT wkrótce pozwoli na erotykę osobom pełnoletnim

ChatGPT w wersji dla dorosłych

Sam Altman uważa, że ChatGPT wkrótce pozwoli na erotykę osobom pełnoletnim. Jest to część działań na rzecz "traktowania dorosłych użytkowników jak dorosłych".

Dalsza część tekstu pod wideo

W wpisie, zamieszczonym we wtorek, na platformie X, Altman stwierdził, że nadchodzące wersje popularnego chatbota pozwolą mu zachowywać się jeszcze bardziej ludzko, czyli tak jak zachowują się dorośli. Ale tylko w przypadku, jeśli dany użytkownik będzie tego chciał.

Jeśli tylko tego chcesz, a nie dlatego, że chcemy maksymalnie wykorzystać jego potencjał. tłumaczy Sam Altman.

Tłumaczenie to od razu nasuwa analogię do niedawnego wprowadzenia przez Elona Muska dwóch chatbotów o charakterze seksualnym do Groka. Ten ruch, może zatem pomóc, także i w przypadku OpenAI, przyciągnąć większą liczbę płacących abonentów.

W grudniu, w miarę jak będziemy szerzej wprowadzać ograniczenia wiekowe, zgodnie z naszą zasadą "traktuj dorosłych użytkowników, jak dorosłych", będziemy zezwalać na jeszcze więcej treści, na przykład treści erotyczne, tylko dla zweryfikowanych osób dorosłych. powiedział Altman.

W mediach już pojawiły się głosy krytyczne odnośnie ogłoszonych planów, sugerujące że decyzja OpenAI o dopuszczeniu treści erotycznych na platformie pokazuje potrzebę większych regulacji prawnych na wszystkich szczeblach. Bo jedno budzi największą wątpliwość - jak ChatGPT w praktyce zamierza zagwarantować, że dzieci nie będą miały dostępu do tej części przeznaczonej wyłącznie dla dorosłych?