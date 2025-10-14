Pekao przestrzega. Selfie to za mało, trzeba konta w innym banku

To nie będzie długa przerwa techniczna, ale może wymagać nietypowych działań

Już w najbliższy czwartek 16 października systemy teleinformatyczne Banku Pekao SA mogą odmówić posłuszeństwa podczas weryfikacji tożsamości użytkowników. Mowa tutaj o weryfikacji za pomocą selfie, która wykorzystywana jest przez bank do otwierania rachunków online oraz w procesie zakupów online takich usług jak kredyty ratalne czy obligacje Skarbu Państwa.

W czasie trwania prac technicznych banku, ta forma autoryzacji będzie niedostępna, ale jak zapewnia Bank Pekao SA w komunikacie, w dalszym ciągu będzie istniała możliwość potwierdzenia tożsamości poprzez logowanie do rachunku w innym banku.

Jeśli korzystasz z usług tylko jednego banku, lepiej nie zabieraj się do operacji wymagających użycia autoryzacji przez zdjęcie twarzy 16 października w godzinach 20:00 - 22:00. Szczęśliwie przerwa techniczna będzie tym razem bardzo krótka i nie powinna odbić się negatywnie na innych usługach banku.

Autoryzacja zdjęciem twarzy to fintechowy hit w polskich bankach

Selfie na stałe weszło już do użycia w systemach teleinformatycznych polskich banków i wykorzystywane jest najczęściej do potwierdzenia tożsamości podczas zakładania rachunku, a niektóre instytucje, jak Millennium Bank potrafią wymagać dodatkowo nagrania krótkiego filmiku czy głosu.