Konta

Pekao przestrzega. Selfie to za mało, trzeba konta w innym banku

Bank Pekao SA rozpoczął akcję informacyjną dla swoich klientów. Drugi co do wielkości bank w Polsce, z blisko 7 mln użytkowników, będzie zmuszony odłączyć czasowo jeden ze swoich systemów bezpieczeństwa.

Lech Okoń (LuiN)
LECH OKOń (LUIN) 17:07
To nie będzie długa przerwa techniczna, ale może wymagać nietypowych działań

Już w najbliższy czwartek 16 października systemy teleinformatyczne Banku Pekao SA mogą odmówić posłuszeństwa podczas weryfikacji tożsamości użytkowników. Mowa tutaj o weryfikacji za pomocą selfie, która wykorzystywana jest przez bank do otwierania rachunków online oraz w procesie zakupów online takich usług jak kredyty ratalne czy obligacje Skarbu Państwa.

W czasie trwania prac technicznych banku, ta forma autoryzacji będzie niedostępna, ale jak zapewnia Bank Pekao SA w komunikacie, w dalszym ciągu będzie istniała możliwość potwierdzenia tożsamości poprzez logowanie do rachunku w innym banku.

Jeśli korzystasz z usług tylko jednego banku, lepiej nie zabieraj się do operacji wymagających użycia autoryzacji przez zdjęcie twarzy 16 października w godzinach 20:00 - 22:00. Szczęśliwie przerwa techniczna będzie tym razem bardzo krótka i nie powinna odbić się negatywnie na innych usługach banku.

Autoryzacja zdjęciem twarzy to fintechowy hit w polskich bankach

Selfie na stałe weszło już do użycia w systemach teleinformatycznych polskich banków i wykorzystywane jest najczęściej do potwierdzenia tożsamości podczas zakładania rachunku, a niektóre instytucje, jak Millennium Bank potrafią wymagać dodatkowo nagrania krótkiego filmiku czy głosu.

Obok Pekao SA i wspomnianego Millennium Banku, zdjęcie twarzy wykonane telefonem jest też używane przez PKO Bank Polski, mBank, ING Bank Śląski, BNP Paribas, Credit Agricole, Nest Bank, VeloBank, Bank BPS czy Citi Handlowy - słowem, przez właściwie wszystkich. Nie ufają takiej weryfikacji jedynie Bank Pocztowy i Bank Ochrony Środowiska.

Image
telepolis
pekao rozpoznawanie twarzy przerwa techniczna selife autoryzacja w banku
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis
Źródła tekstu: Pekao S.A., oprac. wł