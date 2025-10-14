Tech

Samsung otwiera szampana. Czebol pozyskał kluczowego klienta

Współpraca Koreańczyków z Amerykanami się zacieśnia - i to oficjalnie. Samsung staje się silnym partnerem NVIDII w kwestii sztucznej inteligencji.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:16

Jedną z najważniejszych wiadomości z tegorocznego wydarzenia OCP Global Summit jest dołączenie Samsunga do rosnącej listy partnerów NVIDII w zakresie technologii związanych z AI. I nie mówimy tutaj już wyłącznie o byciu dostawcą modułów HBM. To istotny krok naprzód nie tylko dla koreańskiego giganta, ale także dla samego Jensena Huanga.

Taki krok umacnia zarówno pozycję Samsunga, jak i NVIDII

W oficjalnym wpisie na blogu Zielonych ogłoszono, że Samsung Foundry został zintegrowany z ekosystemem NVLink Fusion, w ramach którego będzie projektować niestandardowe układy scalone i oferować klientom swoje doświadczenie w zakresie produkcji półprzewodników. Choć zakres współpracy nie został jeszcze szczegółowo określony, stało się jasne, że Samsung znalazł się w obozie NVIDII.

Według zapowiedzi, koreańskie foundry ma zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na wyspecjalizowane układy. Współpraca nie jest bezpośrednio związana z produktami NVIDII, jak akceleratory AI z serii Blackwell Ultra czy Rubin, lecz umożliwi firmie korzystanie z niestandardowych chipów wytwarzanych przez Samsung Foundry.

Co więcej, w przypadku gdy firmy jak OpenAI, Google czy Microsoft zaczną wytwarzać u Koreańczyków zaprojektowane przez siebie rozwiązania do pracy ze sztuczną inteligencją, będą one mogły korzystać z ekosystemu NVLink. To umocni pozycję Zielonych, nawet gdy wspomnieni giganci nie będą już używać ich akceleratorów AI.

Teoretycznie otwiera to również możliwość, by Intel (który nawiązał niedawno bliską współpracę z NVIDIĄ) wykorzystywał usługi Samsunga przy produkcji procesorów x86 dla centrów danych, choć taki scenariusz wydaje się mało prawdopodobny. Niebiescy mają nie tylko swoje zakłady w USA, ale korzystają też z usług tajwańskiego TSMC.

Image
telepolis
AI korea południowa Nvidia samsung sztuczna inteligencja
Zródła zdjęć: Shutterstock / Robert Way
Źródła tekstu: NVIDIA, Wccftech, oprac. własne