Samsung otwiera szampana. Czebol pozyskał kluczowego klienta

Jedną z najważniejszych wiadomości z tegorocznego wydarzenia OCP Global Summit jest dołączenie Samsunga do rosnącej listy partnerów NVIDII w zakresie technologii związanych z AI. I nie mówimy tutaj już wyłącznie o byciu dostawcą modułów HBM. To istotny krok naprzód nie tylko dla koreańskiego giganta, ale także dla samego Jensena Huanga.

Dalsza część tekstu pod wideo

Taki krok umacnia zarówno pozycję Samsunga, jak i NVIDII

W oficjalnym wpisie na blogu Zielonych ogłoszono, że Samsung Foundry został zintegrowany z ekosystemem NVLink Fusion, w ramach którego będzie projektować niestandardowe układy scalone i oferować klientom swoje doświadczenie w zakresie produkcji półprzewodników. Choć zakres współpracy nie został jeszcze szczegółowo określony, stało się jasne, że Samsung znalazł się w obozie NVIDII.

Według zapowiedzi, koreańskie foundry ma zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na wyspecjalizowane układy. Współpraca nie jest bezpośrednio związana z produktami NVIDII, jak akceleratory AI z serii Blackwell Ultra czy Rubin, lecz umożliwi firmie korzystanie z niestandardowych chipów wytwarzanych przez Samsung Foundry.

Co więcej, w przypadku gdy firmy jak OpenAI, Google czy Microsoft zaczną wytwarzać u Koreańczyków zaprojektowane przez siebie rozwiązania do pracy ze sztuczną inteligencją, będą one mogły korzystać z ekosystemu NVLink. To umocni pozycję Zielonych, nawet gdy wspomnieni giganci nie będą już używać ich akceleratorów AI.