Samsung otwiera szampana. Czebol pozyskał kluczowego klienta
Współpraca Koreańczyków z Amerykanami się zacieśnia - i to oficjalnie. Samsung staje się silnym partnerem NVIDII w kwestii sztucznej inteligencji.
Jedną z najważniejszych wiadomości z tegorocznego wydarzenia OCP Global Summit jest dołączenie Samsunga do rosnącej listy partnerów NVIDII w zakresie technologii związanych z AI. I nie mówimy tutaj już wyłącznie o byciu dostawcą modułów HBM. To istotny krok naprzód nie tylko dla koreańskiego giganta, ale także dla samego Jensena Huanga.
Taki krok umacnia zarówno pozycję Samsunga, jak i NVIDII
W oficjalnym wpisie na blogu Zielonych ogłoszono, że Samsung Foundry został zintegrowany z ekosystemem NVLink Fusion, w ramach którego będzie projektować niestandardowe układy scalone i oferować klientom swoje doświadczenie w zakresie produkcji półprzewodników. Choć zakres współpracy nie został jeszcze szczegółowo określony, stało się jasne, że Samsung znalazł się w obozie NVIDII.
Według zapowiedzi, koreańskie foundry ma zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na wyspecjalizowane układy. Współpraca nie jest bezpośrednio związana z produktami NVIDII, jak akceleratory AI z serii Blackwell Ultra czy Rubin, lecz umożliwi firmie korzystanie z niestandardowych chipów wytwarzanych przez Samsung Foundry.
Co więcej, w przypadku gdy firmy jak OpenAI, Google czy Microsoft zaczną wytwarzać u Koreańczyków zaprojektowane przez siebie rozwiązania do pracy ze sztuczną inteligencją, będą one mogły korzystać z ekosystemu NVLink. To umocni pozycję Zielonych, nawet gdy wspomnieni giganci nie będą już używać ich akceleratorów AI.
Teoretycznie otwiera to również możliwość, by Intel (który nawiązał niedawno bliską współpracę z NVIDIĄ) wykorzystywał usługi Samsunga przy produkcji procesorów x86 dla centrów danych, choć taki scenariusz wydaje się mało prawdopodobny. Niebiescy mają nie tylko swoje zakłady w USA, ale korzystają też z usług tajwańskiego TSMC.