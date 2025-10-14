Sprzęt

OpenAI mówi dość. Gigant stworzy własne układy do pracy z AI

Ograniczona dostępność i wysokie ceny sprzętu od NVIDII dają się we znaki wszystkim. Część firm na rynku AI przechodzi więc do działania.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 22:02
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
OpenAI mówi dość. Gigant stworzy własne układy do pracy z AI

OpenAI pracuje nad nowym procesorem serwerowym wspólnie z firmą Arm Holdings. Według ujawnionych informacji planem jest stworzenie CPU, który będzie uzupełnieniem autorskiego akceleratora AI opracowywanego we współpracy z Broadcomem. Nowy układ ma stać się jednym z największych kroków Arm w stronę rynku centrów danych.

Dalsza część tekstu pod wideo

To będzie spory zastrzyk gotówki dla SoftBanku

Wyspecjalizowany w zadaniach inferencyjnych układ SoC ma wejść do produkcji pod koniec 2026 roku i w latach 2026-2029 osiągnąć łączną moc obliczeniową rzędu 10 GW. Omawiany chip Broadcoma, wytwarzany w zakładach TSMC, jest rozwijany już od około 18 miesięcy.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Procesor INTEL Core i7-14700K
Procesor INTEL Core i7-14700K
0 zł
1459 zł - najniższa cena
Kup teraz 1459 zł
Procesor INTEL Core i5-12600K
Procesor INTEL Core i5-12600K
-132.95 zł
821.95 zł - najniższa cena
Kup teraz 689 zł
Procesor INTEL Core i5-13400F
Procesor INTEL Core i5-13400F
0 zł
529 zł - najniższa cena
Kup teraz 529 zł
Advertisement

Rola Arm Holding w tym projekcie wykracza poza dostarczanie samej architektury. Firma coraz śmielej projektuje własne procesory, a nie jedynie licencjonuje rdzenie partnerom. Źródła podają, że OpenAI może wykorzystać procesor zaprojektowany przez Arm nie tylko z układem Broadcoma, ale również w połączeniu z akceleratorami NVIDII i AMD.

Wraz z wcześniejszymi porozumieniami z NVIDIĄ i AMD, programy chipowe OpenAI obejmują obecnie nawet 26 GW planowanej mocy centrów danych. Analitycy szacują, że pełna realizacja tych projektów, włącznie z infrastrukturą i zakupem sprzętu, może kosztować ponad 1 bilion dolarów.

Nowy układ OpenAI i Broadcoma może również wzmocnić pozycję OpenAI w negocjacjach cenowych z NVIDIĄ, której układy wciąż dominują na rynku treningu modeli AI. Jeśli Broadcom i TSMC zdołają skalować produkcję, autorskie chipy OpenAI mogą częściowo uniezależnić firmę od ograniczonej dostępności GPU, która od miesięcy spowalnia rozwój laboratoriów AI.

Image
telepolis
AI ARM Holdings Broadcom procesor sztuczna inteligencja CPU OpenAI
Zródła zdjęć: Shutterstock / Primakov
Źródła tekstu: The Information, Tom's Hardware, oprac. własne