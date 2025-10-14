OpenAI mówi dość. Gigant stworzy własne układy do pracy z AI

OpenAI pracuje nad nowym procesorem serwerowym wspólnie z firmą Arm Holdings. Według ujawnionych informacji planem jest stworzenie CPU, który będzie uzupełnieniem autorskiego akceleratora AI opracowywanego we współpracy z Broadcomem. Nowy układ ma stać się jednym z największych kroków Arm w stronę rynku centrów danych.

To będzie spory zastrzyk gotówki dla SoftBanku

Wyspecjalizowany w zadaniach inferencyjnych układ SoC ma wejść do produkcji pod koniec 2026 roku i w latach 2026-2029 osiągnąć łączną moc obliczeniową rzędu 10 GW. Omawiany chip Broadcoma, wytwarzany w zakładach TSMC, jest rozwijany już od około 18 miesięcy.

Rola Arm Holding w tym projekcie wykracza poza dostarczanie samej architektury. Firma coraz śmielej projektuje własne procesory, a nie jedynie licencjonuje rdzenie partnerom. Źródła podają, że OpenAI może wykorzystać procesor zaprojektowany przez Arm nie tylko z układem Broadcoma, ale również w połączeniu z akceleratorami NVIDII i AMD.

Wraz z wcześniejszymi porozumieniami z NVIDIĄ i AMD, programy chipowe OpenAI obejmują obecnie nawet 26 GW planowanej mocy centrów danych. Analitycy szacują, że pełna realizacja tych projektów, włącznie z infrastrukturą i zakupem sprzętu, może kosztować ponad 1 bilion dolarów.