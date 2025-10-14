Z TEMU korzysta co 4 mieszkaniec Europy. Podatki? Jakie podatki?

Chińska platforma sprzedaży Temu w 2024 roku osiągnęła ponad dwukrotny wzrost dochodów brutto w Europie, zarabiając prawie 115 milionów euro. Jej przychody w rok zwiększyły się aż o 124%, do około 1,64 miliarda euro.

Mimo tak dużych obrotów firma zapłaciła tylko około 17,3 miliona euro podatku dochodowego CIT, z czego 1/6 stanowił obowiązkowy podatek uzupełniający wprowadzony pod koniec 2023 r. po tym, gdy UE przyjęła minimalną stawkę podatku dla dużych firm. W Europie Temu obsługuje ponad 115 milionów użytkowników, co daje mniej niż 0,15 euro podatku zapłaconego na jednego klienta w 2024 roku.

Temu w Europie zatrudnia tylko 8 osób

Operatorem Temu w Europie jest irlandzka spółka-matka Whaleco Technology, która zatrudnia oficjalnie zaledwie 8 osób. Krytycy zwracają uwagę, że struktura korporacyjna Temu, złożona z łańcucha spółek z rajów podatkowych, pozwala na ograniczenie obowiązków podatkowych w Europie. Dla porównania, gdyby taki podatek CIT Temu miało zapłacić w Polsce, musiałoby oddać fiskusowi około 22 mln euro (94 mln zł), a w Niemczech – aż 35 mln euro.

Cytowany przez serwis The Guardian Paul Monaghan, dyrektor Fundacji Fair Tax, podkreśla, że przy tak dużych przychodach Temu ma znikomy ślad ekonomiczny i podatkowy w Europie i Wielkiej Brytanii, co utrudnia konkurowanie lokalnym detalistom. Ekspert wzywa rządy europejskie do działań: uszczelnienia przepisów dotyczących podatków cyfrowych, zniesienia zwolnień celnych dla przesyłek o wartości poniżej 150 euro oraz wprowadzenia obowiązku raportowania wysokości podatków w rozbiciu na poszczególne kraje.

Firma Temu podkreśla, że jej struktury są legalne, a liczby zatrudnienia nie oddają rzeczywistego zakresu działalności. Firma zapewnia, że już zapłaciła miliardy euro różnych podatków, w tym VAT i cła, i rozwija się, by oferować tanie produkty oraz wspierać lokalnych sprzedawców w Europie.