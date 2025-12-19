To może być najważniejszy gadżet tej zimy, a teraz jest w promocji

Wystarczy jedna osoba z marnej jakości piecem i jeszcze gorszym opałem przy zerowym wietrze z domieszką mgły, aby nawet wieś oddalona od zgiełku miasta stała się miejscem nie do życia. W miastach natomiast problem jest jeszcze większy i jeszcze powszechniejszy. Oczywiście, w wypadku smogu lepiej nie otwierać okien, ani nie wychodzić. Jednak to powietrze w końcu dostaje się także do naszych domów i mieszkań. Rozwiązaniem jest tu oczyszczacz powietrza.

Dalsza część tekstu pod wideo

TCL KJ255F Wi‑Fi

I tak, piszę to z własnego doświadczenia. Oczyszczacz powietrza to sprzęt, który już kilka lat temu wprowadził nową jakość do mojego życia o tej porze roku. I chociaż nie polecę tu modelu, którego sam używam, bo nawet nie jest już w produkcji, tak wspomnę o promocji na TCL KJ255F. Biorąc pod uwagę, że w dużej mierze to tylko czujnik zanieczyszczeń, wentylator, to warto pamiętać o jednym: najważniejszym elementem jest sam filtr.

Ten jest trójwarstwowy. Mamy więc filtr wstępny, który pozbywa się kurzu, filtr węglowy, który usuwa brzydkie zapach, oraz niektóre gazy, oraz filtr HEPA, który blokuje cząsteczki mniejsze, niż PM 2,5. Tym samym radzi sobie on nawet z bakteriami i wirusami ze skutecznością 99,99%.

Samo urządzenie oferuje wydajność pozwalającą na oczyszczenie do 31 metrów kwadratowych. Może działać zarówno w trybie automatycznym, jak i być sterowane przez aplikację mobilną dzięki obecności Wi-Fi. A wszystko to za jedyne 349 zł.