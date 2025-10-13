Bezpieczeństwo

BNP Paribas nie owija w bawełnę. Oto najczęstsze narzędzie oszustów

W dobie oszustw internetowych, BNP Paribas nie chce pozostać biernym i także zwraca się z pilnym apelem do swoich klientów. Ostrzega, żeby uważać szczególnie na wiadomości pochodzące z WhatsAppa i innych komunikatorów. Niestety, to ostatnio jedne z ulubionych narzędzi oszustów internetowych. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 15:33
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
BNP Paribas nie owija w bawełnę. Oto najczęstsze narzędzie oszustów

Korzystamy z komunikatorów niemal każdego dnia

W sieci trwa intensywna kampania phishingowa wymierzona w użytkowników popularnych komunikatorów typu WhatsApp, czyli w naprawdę dużą grupę osób. BNP Paribas również postanowił dołożyć swoją "cegiełkę" i na swojej oficjalnej stronie z komunikatami zamieścił ostrzeżenie:

Dalsza część tekstu pod wideo

Uwaga na nową falę ataków w komunikatorach.

BNP Paribas zwraca naszą uwagę już samym tytułem komunikatu.

Proszę, kliknij link lub oddaj "głos" w ankiecie

Ale sprawa jest poważna. Oszuści nagminnie przejmują konta i podszywają się pod właścicieli komunikatorów, wysyłając znajomym wiadomości z prośbą o kliknięcie linka lub chociażby oddanie "głosu" w fikcyjnej ankiecie. Jesteśmy wręcz pewni, że prawie każdy z czytających tego newsa miał do czynienia z tego typu prośbą, chociażby raz w życiu. I my robimy to, o co proszą oszuści, bardzo często, bowiem przecież to "nic nie kosztuje". 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon REALME GT 7 5G 12/512GB 6.78" 120Hz Niebieski
Smartfon REALME GT 7 5G 12/512GB 6.78" 120Hz Niebieski
0 zł
2999 zł - najniższa cena
Kup teraz 2999 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro Max 512GB 5G 6.7" 120Hz Tytan Błękitny (CPO) 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro Max 512GB 5G 6.7" 120Hz Tytan Błękitny (CPO) 2x eSIM
0 zł
6399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 6399.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 256GB 6.7" Ultramaryna
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 256GB 6.7" Ultramaryna
-300 zł
4699 zł - najniższa cena
Kup teraz 4399 zł
Advertisement

Niestety, na naszą zgubę, kliknięcie takiego linka lub oddanie głosu w ankiecie, prowadzi do fałszywej strony, gdzie przestępcy wyłudzają nasze dane. Zostawiamy tam najczęściej nasz numer telefonu i kod weryfikacyjny, który to pozwala im przejąć nasze konto na komunikatorze. I chodzi tu nie tylko o WhatsAppa, tego typu ataki mogą także mieć miejsce na Messengerze oraz Signalu. 

Oto jak się chronić przed tego typu atakami:

  1. Wstrzymaj się i nie klikaj linków. Nie podawaj też nikomu żadnych kodów logowania.
  2. Wszelkiego rodzaju prośby od znajomych zawsze potwierdzaj telefonicznie lub innym kanałem, niż je dostałeś. 
  3. Regularnie sprawdzaj urządzenia połączone z twoim kontem i usuwaj te, których nie znasz. 
Image
telepolis
banki BNP Paribas Bank BNP Paribas BNP Paribas oszustwo BNP Paribas fałszywa strona oszustwo paribas Paribas bank paribas
Zródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: BNP Paribas