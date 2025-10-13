BNP Paribas nie owija w bawełnę. Oto najczęstsze narzędzie oszustów
W dobie oszustw internetowych, BNP Paribas nie chce pozostać biernym i także zwraca się z pilnym apelem do swoich klientów. Ostrzega, żeby uważać szczególnie na wiadomości pochodzące z WhatsAppa i innych komunikatorów. Niestety, to ostatnio jedne z ulubionych narzędzi oszustów internetowych.
Korzystamy z komunikatorów niemal każdego dnia
W sieci trwa intensywna kampania phishingowa wymierzona w użytkowników popularnych komunikatorów typu WhatsApp, czyli w naprawdę dużą grupę osób. BNP Paribas również postanowił dołożyć swoją "cegiełkę" i na swojej oficjalnej stronie z komunikatami zamieścił ostrzeżenie:
Uwaga na nową falę ataków w komunikatorach.
Proszę, kliknij link lub oddaj "głos" w ankiecie
Ale sprawa jest poważna. Oszuści nagminnie przejmują konta i podszywają się pod właścicieli komunikatorów, wysyłając znajomym wiadomości z prośbą o kliknięcie linka lub chociażby oddanie "głosu" w fikcyjnej ankiecie. Jesteśmy wręcz pewni, że prawie każdy z czytających tego newsa miał do czynienia z tego typu prośbą, chociażby raz w życiu. I my robimy to, o co proszą oszuści, bardzo często, bowiem przecież to "nic nie kosztuje".
Niestety, na naszą zgubę, kliknięcie takiego linka lub oddanie głosu w ankiecie, prowadzi do fałszywej strony, gdzie przestępcy wyłudzają nasze dane. Zostawiamy tam najczęściej nasz numer telefonu i kod weryfikacyjny, który to pozwala im przejąć nasze konto na komunikatorze. I chodzi tu nie tylko o WhatsAppa, tego typu ataki mogą także mieć miejsce na Messengerze oraz Signalu.
Oto jak się chronić przed tego typu atakami:
- Wstrzymaj się i nie klikaj linków. Nie podawaj też nikomu żadnych kodów logowania.
- Wszelkiego rodzaju prośby od znajomych zawsze potwierdzaj telefonicznie lub innym kanałem, niż je dostałeś.
- Regularnie sprawdzaj urządzenia połączone z twoim kontem i usuwaj te, których nie znasz.