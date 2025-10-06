OpenAI dogadał się z AMD. Akcje producenta chipów wystrzeliły o 25%

Wartość umowy to miliardy dolarów, a kurs AMD wystrzelił o ponad 25%

Transakcja pomiędzy OpenAI (właściciel m.in. ChatGPT) a amerykańskim AMD może stać się jednym z największych kontraktów na GPU w historii rozwoju sztucznej inteligencji. Plan zakłada wdrożenie nawet 6 gigawatów mocy w akceleratorach AMD Instinct w wielu generacjach sprzętu, z pierwszym 1 GW uruchomionym w drugiej połowie 2026 roku.

Nie jest to typowa umowa kupna-sprzedaży, mechanizm finansowy oparto na warrantach. AMD wystawił OpenAI warrant na do 160 mln akcji, z kamieniami milowymi powiązanymi z wolumenem wdrożeń oraz ceną akcji. Po pełnym wykonaniu warrantu OpenAI mogłoby objąć ok. 10% AMD w oparciu o obecną liczbę akcji.

Imponująca symbioza na samym szczycie

Sam Altman podkreślił, że „przywództwo AMD w zakresie wysokowydajnych układów” pomoże przyspieszyć postępy i szerzej udostępnić korzyści z zaawansowanej AI. Z kolei doktor Lisa Su, wizjonerska szefowa AMD, mówi o „prawdziwym win‑win” dla największej na świecie rozbudowy infrastruktury AI oraz dla całego ekosystemu.

Nie tylko AMD

Ledwie dwa tygodnie temu OpenAI ogłosiło porozumienie equity‑and‑supply z Nvidią warte ok. 100 mld dol., obejmujące dedykowaną pulę 10 GW w ramach szerszej mapy 23 GW mocy. W tamtej umowie to Nvidia obejmuje udziały w OpenAI, a nie odwrotnie.

Nowy układ z AMD dywersyfikuje dostawy i zmniejsza zależność od jednego dostawcy, co rynek odebrał entuzjastycznie; akcje Nvidii lekko spadły po ogłoszeniu współpracy OpenAI–AMD. Tymczasem u AMD mamy istne szaleństwo.