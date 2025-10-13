To koniec Apple TV+, poznajcie Apple TV (bez plusa)

Hej ludzie, „F1 The Movie” zaraz będzie na VoD bez dopłat, a tak w ogóle to zmieniliśmy nazwę

Tak w skrócie wygląda dzisiejszy komunikat firmy Apple — wszystko kręci się wokół „F1 The Movie”, a sama zmiana nazwy platformy VoD firmy Apple jest wtrącona gdzieś tam na końcu. Co trzeba oddać, „F1 The Movie” jest prawdziwym arcydziełem i zdecydowanie warto go obejrzeć, jeśli nie wcześniej w kinie, to teraz na Apple TV. W pierwszym miesiącu produkcja Apple'a zarobiła aż 629 mln dolarów na całym świecie.

Premiera na Apple TV (bez dodatkowych opłat za wypożyczenie) planowana jest na piątek 12 grudnia, czyli dopiero za 2 miesiące.

Apple TV to taki tuner był...

No może nie tyle tuner, ile przystawka telewizyjna. Dokładnie tak Apple TV i dawny Apple TV+ będą miały teraz taką samą nazwę, o ile zmiana w nazwie usługi nie jest tożsama z nowym nazewnictwem przystawek.

Przystawki telewizyjne Apple TV i Google Streamer