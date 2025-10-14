Intel Nova Lake zapewni zaskakująco duży skok wydajności

Wiemy już, że architektura graficzna Intel Celestial zadebiutuje na rynku wraz z mobilnymi procesorami Intel Panther Lake, których szeroka dostępność planowana jest na początek przyszłego roku. Według danych od Niebieskich zapewni to nawet o 50% wydajniejsze iGPU niż w przypadku Intel Battlemage. To jednak dopiero początek planów Amerykanów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Intel Nova Lake pojawi się pod koniec przyszłego roku

Zintegrowane układy graficzne w Intel Panther Lake mają korzystać z jednostek wykonawczych Intel Xe3. Szykowana jest również ich ulepszona i bardziej rozbudowana wersja - Intel Intel Xe3P, która ma trafić do kart graficznych z serii Intel ARC C, ale nie tylko.

Następne procesory dla komputerów stacjonarnych, czyli rodzina Intel Nova Lake-S (Core Ultra 400), również skorzysta z rdzeni Intel Xe3P. Potwierdzają to komentarze znalezione w najnowszym jądrze Linuxa. Niestety, brak tutaj szczegółów na temat konfiguracji czy wydajności.