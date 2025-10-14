Sprzęt

Intel Nova Lake zapewni zaskakująco duży skok wydajności

Do tej pory Niebiescy wydali dwie serie kart graficznych - Alchemist oraz Battlemage. Trzecia jest już w drodze, ale pojawi się w dwóch wersjach.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:16
1
Intel Nova Lake zapewni zaskakująco duży skok wydajności

Wiemy już, że architektura graficzna Intel Celestial zadebiutuje na rynku wraz z mobilnymi procesorami Intel Panther Lake, których szeroka dostępność planowana jest na początek przyszłego roku. Według danych od Niebieskich zapewni to nawet o 50% wydajniejsze iGPU niż w przypadku Intel Battlemage. To jednak dopiero początek planów Amerykanów.

Intel Nova Lake pojawi się pod koniec przyszłego roku

Zintegrowane układy graficzne w Intel Panther Lake mają korzystać z jednostek wykonawczych Intel Xe3. Szykowana jest również ich ulepszona i bardziej rozbudowana wersja - Intel Intel Xe3P, która ma trafić do kart graficznych z serii Intel ARC C, ale nie tylko.

Następne procesory dla komputerów stacjonarnych, czyli rodzina Intel Nova Lake-S (Core Ultra 400), również skorzysta z rdzeni Intel Xe3P. Potwierdzają to komentarze znalezione w najnowszym jądrze Linuxa. Niestety, brak tutaj szczegółów na temat konfiguracji czy wydajności.

Intel Nova Lake zapewni zaskakująco duży skok wydajności

Co ciekawe, ta sama architektura, czyli ulepszona wersja Intel Celestial, trafi również do GPU dla centrów danych - serii Intel Crescent Island. W tym przypadku do dyspozycji będzie nawet 160 GB pamięci VRAM. Niebiescy twierdzą, że testy Crescent Island przez klientów zaczną się w drugiej połowie 2026 roku, a szersza dostępność jest planowana na 2027 rok.

Intel procesor CPU iGPU Intel Arc Celestial Intel Xe3P
Zródła zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak, Intel
Źródła tekstu: LasseKrkkinen@X, VideoCardz, oprac. własne