Intel Nova Lake zapewni zaskakująco duży skok wydajności
Do tej pory Niebiescy wydali dwie serie kart graficznych - Alchemist oraz Battlemage. Trzecia jest już w drodze, ale pojawi się w dwóch wersjach.
Wiemy już, że architektura graficzna Intel Celestial zadebiutuje na rynku wraz z mobilnymi procesorami Intel Panther Lake, których szeroka dostępność planowana jest na początek przyszłego roku. Według danych od Niebieskich zapewni to nawet o 50% wydajniejsze iGPU niż w przypadku Intel Battlemage. To jednak dopiero początek planów Amerykanów.
Intel Nova Lake pojawi się pod koniec przyszłego roku
Zintegrowane układy graficzne w Intel Panther Lake mają korzystać z jednostek wykonawczych Intel Xe3. Szykowana jest również ich ulepszona i bardziej rozbudowana wersja - Intel Intel Xe3P, która ma trafić do kart graficznych z serii Intel ARC C, ale nie tylko.
Następne procesory dla komputerów stacjonarnych, czyli rodzina Intel Nova Lake-S (Core Ultra 400), również skorzysta z rdzeni Intel Xe3P. Potwierdzają to komentarze znalezione w najnowszym jądrze Linuxa. Niestety, brak tutaj szczegółów na temat konfiguracji czy wydajności.
Co ciekawe, ta sama architektura, czyli ulepszona wersja Intel Celestial, trafi również do GPU dla centrów danych - serii Intel Crescent Island. W tym przypadku do dyspozycji będzie nawet 160 GB pamięci VRAM. Niebiescy twierdzą, że testy Crescent Island przez klientów zaczną się w drugiej połowie 2026 roku, a szersza dostępność jest planowana na 2027 rok.