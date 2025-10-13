Miał być wielki hit Netflixa, tymczasem czegoś tu jednak zabrakło

Jednak nie każdy film, nakręcony na podstawie bestsellerowej książki i z tak znakomitą aktorką w roli głównej zostaje okrzyknięty hitem. W mediach nie zabrakło słów rozczarowania odnośnie tajemniczego rejsu i całej tej produkcji. Niektórzy zarzucają, że zabrakło klimatu mrocznego kryminału.

Wyszła ciepła papka bez wyglądu i smaku. czytamy w recenzji naekranie.pl

"Kobieta z kabiny dziesiątej" - czego zabrakło?

Netflix wypuszcza tyle nowości, że trudno oczekiwać, że każda pozycja będzie miała taką samą wysoką jakość. Zdarzają się, jak widać, filmy nie wybitne, ale wystarczające. Bo taki jest właśnie najnowszy film z Keirą Knightley. Netflix może nie wynosi się na szczyt swoich możliwości, ale oferuje widzom, to co potrzebne na weekend lub wolny wieczór - dawkę łatwo przyswajalnej rozrywki.

Zwiastun rozbudził oczekiwania wielu osób, które z pewnością zapamiętały tę pozycję i wyczekiwały z niecierpliwością daty 10 października. Nie ma się co dziwić, oparty na bestsellerowej powieści Ruth Ware, film opowiada historię pasażerki, która jest świadkiem wyrzucenia kogoś z luksusowego jachtu, ale jak to w tego typu kryminałach bywa, nikt jej nie wierzy.

Film miał być trzymającym w napięciu kryminałem, ale nie zaobserwowaliśmy po premierze jakichś większych zachwytów. Wręcz przeciwnie, posypały się słowa krytyki, że jest mdły, mało interesujący i co najwyżej - wystarczający. No cóż, o gustach się nie dyskutuje, a odbiór tego typu filmów, jest zależny od oczekiwań. Jeśli ktoś nie miał wygórowanych oczekiwań, z pewnością spodoba mu się ta pozycja.