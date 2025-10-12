ING Bank Śląski z ważną zmianą. Chodzi o przelewy

Łatwiej sprawdzisz koszty przelewu i czas realizacji. Dla przelewów zwykłych i własnych podpowiemy Ci, kiedy Twój przelew dojdzie do banku odbiorcy lub na konto odbiorcy. Taką informację znajdziesz przy wyborze przelewu, w podsumowaniu - przed autoryzacją i na ekranie po zleceniu przelewu. Podpowiemy, czy znajdziesz przelew od razu w Historii, czy Nadchodzących płatnościach. W Nadchodzących płatnościach zobaczysz przelewy, których nie realizujemy od razu lub które zaplanujesz z przyszłą datą.

dodaje ING.