ING Bank Śląski z ważną zmianą. Chodzi o przelewy
ING Bank Śląski przygotował zmianę dla wszystkich swoich klientów, która ma ułatwić robinie przelewów.
ING Bank Śląski wprowadza nowy, odświeżony formularz przelewu w systemie Moje ING. Bank przekonuje, że celem zmian jest uproszczenie i ułatwienie wykonywania operacji, aby płatności były bardziej intuicyjne dla użytkowników. Pytanie brzmi — czy użytkownicy będą z niego zadowoleni? Praktyka pokazuje, że klienci wolą to, do czego zdążyli się już przyzwyczaić.
ING zmienia przelewy
Nowy formularz przelewu, jak przekonuje ING Bank Śląski, został zaprojektowany tak, aby zminimalizować liczbę kroków i danych do uzupełnienia. Dzięki temu cały proces ma być szybszy i łatwiejszy. Najważniejsze zmiany to:
- Pola pogrupowane logicznie: Dane odbiorcy (numer konta, nazwa) i dane przelewu (kwota, tytuł) są teraz pogrupowane w bardziej uporządkowany sposób.
- Większa czytelność: Nowy układ ma poprawić przejrzystość formularza.
- Inteligentne autouzupełnianie: System ma lepiej podpowiadać dane odbiorców oraz automatycznie rozpoznawać tytuł przelewu.
- Skrócona ścieżka dla stałych odbiorców: Dla przelewów do zdefiniowanych odbiorców ścieżka jest krótsza, co przyspiesza proces.
- Ujednolicenie: Nowy formularz ma być spójny we wszystkich rodzajach przelewów dostępnych w systemie (np. doładowania, przelewy własne, zagraniczne).
Co więcej, klienci mogą wskazać domyślne konta dla poszczególnych przelewów. Wykonując transakcję, będą mieli też dostępne tylko te rodzaje, które są dostępne dla danego konta. Pozostałe opcje mają być "wyszarzone". Poza tym zmiana konta nie wyczyści już uzupełnionych danych, a przed potwierdzeniem przelewu klient zobaczy czytelne podsumowanie.
Łatwiej sprawdzisz koszty przelewu i czas realizacji. Dla przelewów zwykłych i własnych podpowiemy Ci, kiedy Twój przelew dojdzie do banku odbiorcy lub na konto odbiorcy. Taką informację znajdziesz przy wyborze przelewu, w podsumowaniu - przed autoryzacją i na ekranie po zleceniu przelewu. Podpowiemy, czy znajdziesz przelew od razu w Historii, czy Nadchodzących płatnościach. W Nadchodzących płatnościach zobaczysz przelewy, których nie realizujemy od razu lub które zaplanujesz z przyszłą datą.