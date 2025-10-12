6 nowych funkcji Apple iPhone 18 Pro

1. Mniejsza dynamiczna wyspa

Apple najpierw upierał się, że grzywka w telefonie to konieczność, by wreszcie po latach przejść na dziurkę na aparat. A właściwie to na dziurzysko, bo to największy tego typu moduł stosowany w smartfonach, który swój rozmiar usprawiedliwia obecnością rozpoznawania twarzy Face ID.

Apple'owi trzeba natomiast oddać, że przekształcił programowo ten ciemny element ekranu w użyteczne centrum powiadomień, na które patrzy się nie tyle z obrzydzeniem, ile z zainteresowaniem. Teraz przestrzeń ta ma się ponoć kosmetycznie zmniejszyć, ale prawdziwa rewolucja przyjść ma wraz z iPhone'ami 19 Pro - to właśnie wtedy moduł FaceID uda się ukryć za wyświetlaczem, bez konieczności robienia dziury.

2. Przezroczysta okolica modułu MagSafe

Przejście na Ceramic Shield z tyłu obudowy 17 Pro i 17 Pro Max ma owocować dalszą ewolucją tej okolicy w przyszłym roku. Zdaniem Digital Chat Station, plecki będą w tym miejscu lekko przezroczyste. Funkcjonalnie nie ma to żadnego zastosowania, zapewne chodzi więc głównie o design.

Półprzezroczystości w okolicy MagSafe - wizualizacja Telepolis

3. Zmienna przysłona obiektywu

Według analityka łańcuchów dostaw Ming-Chi Kuo, 17 Pro i 17 Pro Max to ostanie smartfony serii Pro, w których przysłona w głównym aparacie będzie wynosiła stałe F/1.78. Według przecieków producent miałby prowadzić obiektyw, który będzie w stanie przymknąć mocniej otwór przysłony, gdy jest bardzo jasno lub nie zależy nam na płytkiej głębi ostrości.

Nie jest to jakaś nowość na rynku, Samsung chwalił się taką funkcją, gdy jeszcze targi MWC w Barcelonie grały istotną rolę w świecie smartfonów. Przysłona zmieniająca się między F/1.5 a F/2.4 trafiła do Galaxy S9 i S9+ w 2018 roku. Pierwszym smartfonem z regulowaną aperturą była natomiast legendarna Nokia N86 z przysłoną pracującą w trzech trybach (f/2.4, f/3.2 i f/4.8) z... 2009 roku.

4. Przeprojektowany przycisk Camera Control

Gdy już przy aparacie jesteśmy, zmienić ma się też przycisk Camera Control, który w obecnej formie bywa dezorientujący dla użytkowników do tego stopnia, że w ogóle przestają z niego korzystać (sam tak miałem w 16 Pro). Według nowego projektu główny nacisk ma być kładziony tym razem na kontrolę nacisku spustu, a nie na gesty przesuwania wywołujące zmianę funkcji aparatu.

5. Układy Apple A20 Pro wyprodukowane w procesie 2 nm

To chyba specjalną niespodzianką nie jest, ale do iPhone'a 18 Pro i 18 Pro Max trafią najnowsze układy mobilne Apple'a. Mowa tutaj o chipach A20 Pro, które tym razem produkowane mają być w 2-nanometrowym procesie technologicznym w tajwańskim TSMC.

Powinno przynieść to zarówno skok wydajności chwilowej, jak i wyższą wydajność w pracy kontynuowanej, na którą Apple zaczął niespodziewanie zwracać uwagę przy premierze 17-stek Pro. Firmę przestał obchodzić wynik w trwającym kilka minut benchmarku, a bardziej skupiła się na utrzymywaniu wydajności podczas długiego nagrywania wideo, grania w gry, montażu wideo czy wysokich temperatur otoczenia.

6. Jeszcze lepsza łączność za sprawą modemów Apple C2