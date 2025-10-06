T-Mobile zacznie wyłączać 4G już w 2026 roku. Polacy mają dużo czasu

W USA już teraz, w Polsce najwcześniej za kilka lat

T-Mobile USA już od 2026 roku zaczyna uwalniać pasma częstotliwości przeznaczone dla 4G. To decyzja dość dynamiczna, biorąc pod uwagę, że ledwie w lutym tego roku madżentowi zza oceanu zapowiedzieli wyłączenie 2G, po wcześniejszym ubiciu 3G. Do końca 2028 roku w całym kraju ma być dostępna jedynie symboliczna łączność 4G - ledwie 5 MHz pasma LTE.

Ta minimalna dawka LTE w całym spektrum ma jeszcze przez chwilę zapewnić łączność dla urządzeń 5G NSA, które korzystają z kotwicy 4G do zalogowania się do sieci 5G. To właśnie takie sieci oferują aktualnie polscy operatorzy, z dumą prezentując rozbudowę zasięgu, tymczasem w USA T-Mobile zabiera się już powoli do jej wyłączania.

Już od stycznia 2026 roku sieć planuje zablokować aktywacje nowych kart SIM w urządzeniach oferujących jedynie łączność 4G lub 5G NSA. Z kolei obecne umowy na LTE nie będą przedłużane od 2035 roku, jednak sieć będzie sugerowała niezwłoczny zakup nowego sprzętu do nich — na 5 MHz pasma zrobi się tam dość ciasno, jeśli ktoś zamierza korzystać z transmisji danych.

Jako pierwsze zostaną uwolnione zasięgowe pasma częstotliwości N71 (600 MHz) i środkowe - N41 (2500 MHz).

Polacy są wciąż uzależnieni od 4G

W Polsce nie mamy jeszcze oferty 5G SA. Nie licząc pierwszych testów łączności w tej technologii, obecnie znane Polakom 5G nie może istnieć bez aktywnej łączności 4G. Telefon czy modem musi najpierw połączyć się z 4G, które stanowi kotwicę do „doczepiania” do niego pasm 5G.

Największą różnicą w działaniu polskiego 5G przyniosło uruchomienie pasma C-band, po zakończeniu aukcji 5G. Obecnie dodatkowe pasma od początku 2024 roku oferują Play, T-Mobile i Orange. Przy dobrych wiatrach speedtesty przekraczające 1 Gb/s są w ich przypadku jak najbardziej osiągalne. Plus, chociaż też wylicytował sobie blok częstotliwości, w praktyce jako jedyny z niego nie korzysta. Wiemy, że kiedyś po połączeniu zasobów 2600 MHz i C-bandu dojedzie nawet do 2 Gb/s, ale nikt nie wie, kiedy to wreszcie nastąpi.

Reasumując to, do czego przymierza się T-Mobile USA to takie zupełne wycięcie 2G, 3G, 4G i 5G (w wersji dostępnej w Polsce). Będzie tylko jedyna słuszna sieć 5G SA.

Amerykański T-Mobile o lata świetlne przed polskim

Amerykański oddział T-Mobile ma już za sobą liczne wdrożenia 5G SA i portfel pełen gotówki. I rozmawiamy tutaj o naprawdę wielkich zasobach. W 2024 przychody amerykańskiego oddziału wyniosły imponujące 81,4 mld dolarów, podczas gdy polski T-Mobile wypracował ledwo 1/45 tego - 7,251 mld zł, a więc około 1,8 mld dolarów.