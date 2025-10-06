Plus stracił ponad 50 tysięcy numerów. Część przeszła do Play

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) opublikował najnowsze dane dotyczące przenoszenia numerów za trzeci kwartał 2025 roku. W sieciach mobilnych w tym okresie blisko 400 tysięcy osób postanowiło zmienić dostawcę usług, zachowując swój dotychczasowy numer. To o ponad 4 tysiące więcej niż w poprzednim kwartale. Pokazuje to, że rynek jest w ciągłym ruchu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Analiza bilansu zysków i strat wśród największych operatorów komórkowych pokazuje wyraźnego przegranego. Jest nim Polkomtel, operator sieci Plus, który w ciągu trzech miesięcy stracił na czysto aż 51735 numerów. Na minusie, choć znacznie mniejszym, znalazł się również T-Mobile, który zakończył kwartał z wynikiem -11331 numerów.

Po drugiej stronie barykady są operatorzy, którzy przyciągnęli najwięcej nowych klientów. Największym wygranym jest P4, czyli operator sieci Play. Fioletowi zyskali 26082 numerów. Dodatni bilans odnotował także Orange Polska, zwiększając stan posiadania o 9212 numerów.

Operator Dawca Biorca Bilans Orange Polska 91 569 100 781 +9 212 P4 (Play) 91 266 117 348 +26 082 Polkomtel (Plus) 111 397 59 662 -51 735 T-Mobile Polska 79 615 68 284 -11 331 Pokaż więcej

Mniejsi gracze też zyskują

Jak łatwo obliczyć, operatorzy z Wielkiej Czwórki stracili 27772 numery. Zostały one przeniesione do mniejszych, wirtualnych operatorów (MVNO). W trzecim kwartale świetny wynik osiągnął VikingCo Poland (operator Mobile Vikings), zyskując na czysto ponad 7,4 tys. numerów. Równie dobrze poradził sobie Premium Mobile, który przyciągnął ponad 3,5 tys. numerów.

Szczegółowe informacje można znaleźć w raporcie MNP za 3Q2025.

A co z telefonami stacjonarnymi?

Nieco spokojniej, choć równie ciekawie, wygląda sytuacja na rynku telefonii stacjonarnej (FNP). W trzecim kwartale przeniesiono tu ponad 60 tysięcy numerów. Trend jest wyraźny – klienci odchodzą od tradycyjnych, dużych dostawców. Największymi przegranymi są tutaj Netia, która straciła ponad 12 tysięcy numerów , oraz Orange Polska z wynikiem prawie 5 tysięcy numerów na minusie. Zyskują za to mniejsi, często wyspecjalizowani dostawcy usług biznesowych, tacy jak Inea (ponad 8 tys. numerów na plusie) czy Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne (ponad 4,7 tys. na plusie).