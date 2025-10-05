Granice gry pękły. Przez 14 lat pchał Minecraft do kresu możliwości

14-letnia wyprawa do miejsca, które nie powinno istnieć

W marcu 2011 roku Kurt J. Mac wyruszył w podróż, która początkowo miała być żartem i co najwyżej eksperymentem. Teraz jednak stała się legendą. Mac postanowił dojść pieszo do Far Lands – mitycznej granicy Minecrafta. To właśnie tam matematyka proceduralnego świata zaczyna się łamać. Początkowo Far Lands pojawiło się jako bug w wersjach alpha i beta gry w 2010 i 11 roku, gdy proces generowania świata "psuł się" po przejściu 12,5 miliona "bloków" w Minecrafcie. Wszelkie struktury rozciągały się i deformowały przypominając jakiś całkowicie obcy i kosmiczny świat. Far Lands stało się mitycznym miejscem, bo praktycznie nie dało się tam dojść. Bug, który stał się legendą, którą podtrzymywały filmiki i screenshoty, które potwierdzały, że istnieje. Miejsce to było teoretycznie "dostępne" w wersji beta 1.73, ale zostało usunięte z wersją 1.8, kiedy twórcy z Mojang przepisali na nowo model generowania świata.

Twórca Minecrafta, Markus "Notch" Persson powiedział, że nie da się dojść normalnie żadną postacią do Far Lands. Jednak Kurt J. Mac pozostał w Minecrafcie w wersji beta 1.73 i potraktował te słowa za "wyzwanie". Był zdeterminowany, by tam dojść i spędził następne 14 lat, aby zrealizować ten cel (w wersji 1.73 nie było mechaniki głodu). Z każdym krokiem oddalał się od punktu startowego, ale po drodze, z każdym rokiem coraz więcej fanów zaczęło śledzić jego wędrówkę.

To nie była tylko gra. Streamy pod egidą "Far Lands or Bust" (którą wymyślił streamer) zamieniły się w wieloletnią kampanię dobroczynną. Widzowie wpłacali datki, a Kurt przekazywał je organizacjom takim jak Child’s Play czy Direct Relief. W ten sposób pikselowa wędrówka stała się realnym wsparciem dla tysięcy ludzi i zwierząt.

4 października zapisał się w historii gier

Wreszcie po 14 latach streamer dopiął swego i osiągnął swój cel 4 października 2025 roku. Na ekranie pojawiły się monumentalne, poszarpane struktury. dowód, że Far Lands istnieją naprawdę. Kurt wspiął się na ich szczyt, by zrobić pamiątkowe zrzuty ekranu i postawić tabliczkę z datą triumfu.